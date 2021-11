Arrecia la polémica en el Pacto Histórico por reunión de Isabel Cristina Zuleta con Luis Pérez: “No todo vale”

Foto: @IsaZuleta

La posible llegada del exalcalde de Medellín, Luis Pérez, al Pacto Histórico ha desatado críticas de lado y lado, pero la que más se ha visto involucrada es la activista antioqueña y candidata al Senado por esa coalición, Isabel Cristina Zuleta, quien en su pasado había criticado fuertemente a Pérez y recientemente apareció junto a él en una foto.

En septiembre de 2020, Zuleta publicó un trino que le recordaron este lunes tras conocerse de una reunión que tuvieron algunos miembros del Pacto Histórico. En el mensaje, la activista le cuestionó el porqué no atendió el proyecto de Hidroituango pertinentemente cuando era gobernador de Antioquia. “Por qué no paró tanto disparate del que habla ahora y antes de salir? Pudo haber protegido a la población y no lo hizo”, escribió.

La antioqueña dijo que sigue pensando lo mismo y que reconoce que Pérez tuvo que hacer más por Hidroituango, a pesar de que hizo más que otros. “No hago acuerdos, no tengo ese rol en el #PactoHistorico Me invitaron a una reunión para contarle a @Luis_Perez_G, quien me conoce muy bien, cómo está el Pacto y eso hice”.

Luego dio una explicación más desarrollada sobre su postura:

Para salvar la vida y parar la masacre se necesita el diálogo, con todos los actores, esos distintos, esos que nos han herido, esos a los que no perdonamos pero que sabemos que pueden representar la posibilidad de parar la muerte. No olviden la responsabilidad de @JuanManSantos en los falsos positivos, no me vengan a decir que los que ahora se rasgan las vestiduras no sabían lo que hacían cuando votaron por él Ese mismo del gobierno de #Uribe el que ordenó a Orion y la ejecutó con Martha Lucia y #Lupe.

Sí, las comunidades acorraladas en los territorios tenemos como principio para salvar la vida el diálogo, los cómodos desde un escritorio y Twitter poco saben de esto. Ejemplo: una madre que sale a buscar a quién asesinó a su hijo sólo para que le digan en dónde lo enterraron. Pocos de los indignados #Hoy han denunciado tanto a #luisperez como nosotros. Él, a diferencia de otros, nos encontrabamos en los tribunales y seguía en la mesa de diálogo. Las responsabilidades son distintas a #Fajardo. No aflojamos ni en la exigencia de justicia ni en el diálogo”, señaló.

Por su parte, Sergio Fajardo, volvió a compartir la foto de Zuleta y Pérez y escribió: “Tantas mentiras, tantos insultos, tantas calumnias, y al final...”. Y agregó frente al reclamo de Gustavo Petro sobre que Pérez sí reunió con las comunidades: “Isabel no es ‘las comunidades de hidroituango’, Gustavo. No sólo me reuní con los habitantes de Ituango, sino que implementé un ambicioso plan social en la zona. En lo que sí no tuve participación fue en la Operación Orión. Feliz noche”.

Por su parte, Luis Pérez en diálogo con Blu Radio dijo que su propuesta de acercamiento con el Pacto Histórico se da tras una propuesta que él mismo le hizo al presidente del partido Liberal, César Gaviria que fueran a consulta con el candidato del liberalismo para competir en la coalición de izquierda, solo porque “el partido Liberal siempre ha tenido pensamientos de izquierda”.

También dijo que nunca ha sido uribista y que se considera siempre una persona progresista. “Yo jamás he sido investigado por paramilitarismo o por guerrilla, ninguno de los dos (...) a mí nnca me han sancionado para nada”.

