Ordenan al director de la Policía rectificar señalamientos contra desmovilizado de las Farc

Este 25 de noviembre se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia, rectificar una serie de señalamientos que hizo contra Harold Ordóñez, un excombatiente de las Farc que fue capturado el pasado 3 de septiembre.

Y es que Harold Ordoñez fue detenido por supuestamente hacer parte de las disidencias de las Farc. Las autoridades aseguraban que este hombre era alias Óscar, un peligroso criminal que no se acogió al Acuerdo Final de Paz y que actuaba en zona rural de los municipios de Sevilla y Tuluá.

Por este señalamiento, Harold Ordóñez Botero pasó en el calabozo de la estación de Policía Fray Damián de Cali nueve días detenido hasta que se supo que había sido confundido por sus cejas y ojos.

Luego de su detención, el general Vargas dijo que el excombatiente había sido enviado a la cárcel a pesar de que aún se encontraba en audiencia de medida de aseguramiento.

“Harold Ordoñez Botero ha sido cobijado con medida intramural en centro penitenciario y esperamos el máximo de condena porque es responsable de varios homicidios, entre ellos líderes sociales, y el cobro a extorsiones que tiene documentada la Dirección de Investigación Criminal de la Policía con la Fiscalía”, fueron las palabras del director de la Policía Nacional en ese momento.

Debido a esto, Elmer Montaña, abogado del desmovilizado, solicitó rectificación de la información al uniformado y acusó a las autoridades de montar un falso positivo.

Esto es un falso positivo judicial. No se ha reanudado la audiencia y, sin embargo, ya el general de la Policía anunció que a mi defendido le impusieron medida de aseguramiento de detención preventiva. Le pregunto a usted general Vargas, ¿de dónde sacó esta información? ¿Quién le dijo a usted que a mi representado le habían impuesto medida de aseguramiento cuando la juez no había tomado la decisión todavía? ¿Qué sabe usted general que no sabe la defensa?