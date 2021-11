“La hinchada de Nacional en ocasiones es desagradecida y se queda con la acción del día”: Óscar Córdoba

Luego de que Atlético Nacional perdiera en su última partido de la Liga BetPlay contra Millonarios FC en la fecha 20 del torneo con resultado de 3-1, los fanáticos del conjunto verdolaga criticaron al portero de su equipo, Aldair Quintana, por la responsabilidad que el guardameta tuvo en dos anotaciones embajadoras.

Pese a que Nacional solo perdió dos veces en toda la liga y fue el equipo que menos goles recibió en el semestre con 13 tantos concedidos, la titularidad de Quintana es cuestionada por los simpatizantes del campeón de la Copa BetPlay 2021.

Pues bien, el guardameta Óscar Córdoba y actual panelista del programa ESPN F 90 salió en defensa del portero y dijo que los hinchas del equipo paisa pueden llegar a ser desagradecidos en ocasiones ante errores humanos normales del juego.

Esto dijo el exportero de la selección Colombia y de Boca Juniors sobre las críticas que ha recibido el cancerbero a lo largo de estos cuatro días, durante el programa Balón Dividido de ESPN:

Para mí ha sido bueno. Lo hecho por la tribuna en el último partido es una decepción de momento jugando contra Millonarios, le he visto un trio de atajadas espectaculares, en la final de Copa Colombia aguantó. La hinchada en ocasiones es desagradecida y se queda con la acción del día. Quintana ha tenido un buen nivel durante el semestre. Uno que otro error, pero somos seres humanos. El arquero no es así como el delantero, que falla una debajo del arco y luego mete la segunda. Al portero no le dan segunda oportunidad