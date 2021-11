“Aprenda de derecho”: Angela María Robledo a Jennifer Arias

En medio de la plenaria que se adelanta esta noche en la Cámara de Representantes de Colombia, en la que se discute si se debe retirar a Jennifer Arias de su puesto como presidenta de la corporación por haber sido señalada de plagio, Angela María Robledo mandó a estudiar Derecho a la funcionaria acusada. Esto, después de que, presuntamente y de manera indirecta, Arias se refiriera a ella como “la representante destituida’'.

La frase que inició todo fue pronunciada por Arias al iniciar su defensa en la plenaria en su contra. Ella, antes de exponer sus razones para negar el plagio, mencionó que le parecía curioso que una persona destituida estuviera votando en esa plenaria.

“Es muy curioso que algún representante de los que ha firmado esa proposición, fue destituido por el Consejo de Estado, hoy me diga que no tengo ética. Cuando la destituida está votando en esta comisión y en esta plenaria. Eso no es ético”, dijo Arias.