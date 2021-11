Marbelle respondió a los rumores sobre su embarazo

Marbelle. Foto: Captura de pantalla

Marbelle ha estado en el centro de distintas polémicas, tanto en redes sociales como en medios nacionales, por un lado desde que se volvió muy activa en su Twitter y activa en la política nacional se ha popularizado por sus particulares respuestas a otros famosos y por sus cambios de look, sus proyectos artísticos y la relación que sostiene con su pareja e hijas.

Esta vez la artista saco de las dudas a sus seguidores, pues muchos se preguntaba si la cantante se encuentra embarazada. Por lo que en una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo respondió de una forma contundente con un gesto moviendo la cabeza negando los rumores.

En el video que dura menos de 6 segundos Marbelle está recostada, mueve la cabeza señalando que no está esperando un bebé, y así aprovechó para ponerle fin a rumores sobre este detalle que venía sonando desde hace un tiempo. En este sentido es importante mencionar que la celebridad ha expresado sus deseos de volver a ser mamá, pero hasta el momento no ha tenido al oportunidad de cumplir su sueño.

Po ahora la artista se encuentra trabajando en sus proyectos musicales, por lo que el pasado 19 de noviembre estreno su última versión de ‘No te pido más’. Para hacer un ‘recorderis’, anteriormente el público ha escuchado la mencionada canción de la voz de Helenita Vargas, quien con su voz ronca y templada – características por las que se le distinguía como artista – entonaba: “Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti, ya no seas así y dime que sí. Yo me conformo con besar tus labios y estar en tus brazos en la intimidad, no te pido más…”.

No sobra decir que, Juan Carlos Mazo fue quien se desenvolvió como director del video musical del recauche de Marbelle. Anteriormente, la cantante ya había trabajado en conjunto con dicho director, incluso, lo hicieron este año en el videoclip de la versión pop de ‘Adicta al dolor’, que se ha podido ver en YouTube desde principios de septiembre.





Marbelle se pronunció en contra de los ‘house-tour’ y aseguró que nunca mostraría su casa

En el terreno de la farándula nacional – ya sea en redes sociales o en medios de comunicación – se ven por aquí y por allá todo tipo de ‘house-tour’; pues hay quienes disfrutan y se enorgullecen de mostrar sus propiedades, las cuales encierran todos sus esfuerzos, sueños realizados, etc.

Como respuesta, entre el público también hay un gran segmento que ama ver este tipo de contenidos, ver lo que tiene el otro, cómo lo consiguió, los lujos que adquirió, la decoración y la lista podría seguir. Sin embargo, no hay que dejar por fuera a quienes este tipo de cosas simplemente no les llama la atención en lo absoluto, por ejemplo, Marbelle.

El miércoles 17 de noviembre la cantante recibió el mensaje de un usuario enfocado en un particular pedido: “Haz un house- tour”, pero enseguida la cantante bonaverense dio cuenta de que esto no pasaría.





