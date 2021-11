“No le tenemos miedo a ningún equipo brasileño, los equipos colombianos demostraron que pueden dar la talla”: Liana Salazar

Se aproxima la gran final de la edición 2021 de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2021. Este domingo 21 de noviembre se medirán en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Independiente Santa Fe y Corinthians por el título continental.

Colombianas y brasileñas buscarán revancha de la edición anterior, pues en marzo de este año quedaron por fuera en cuartos de final y semifinal contra Universidad de Chile y América de Cali, respectivamente.

En la previa del partido definitivo por el título de Sudamérica, la experimentada jugadora bogotana Liana Salazar, que refuerza el mediocampo cardenal, habló sobre sus impresiones antes de enfrentar a las bicampeonas en 2017 y 2019. En diálogo con el programa el VBar de Caracol Radio, la medio la futbolista de 29 años contó que no le teme a los equipos brasileños, pues ya sabe lo que es ganar una Libertadores contra estos planteles, tal como lo hizo en 2018 cuando jugaba contra Atlético Huila y vencieron por penales a Santos:

Pienso que la verdad a Corinthians le tocó un poco fácil. No le tocó ningún rival que le complicara y creo que nosotras le vamos a hacer muy buen partido. Tácticamente somos uno de los equipos más fuertes del torneo, si le tapamos las bandas y no las dejamos jugar lograremos hacerles daño. Va a ser un partido interesante, mano a mano, no le tenemos miedo a ningún equipo brasileño. Hemos demostrado que los equipos colombianos pueden dar la talla contra los equipos brasileños