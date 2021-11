“Farc ha incumplido con el Acuerdo”: dura crítica del exnegociador de paz, Frank Pearl a Comunes

163

El exnegociador del Acuerdo de Paz, Frank Pearl, se pronunció este jueves sobre la implementación del mismo y del compromiso de los excombatientes con la verdad, desde el foro ‘Cinco años del Acuerdo de Paz con las Farc’ que se realizó de manera virtual y que organizó la Universidad Militar Nueva Granada.

Pearl que acompañó el comité del Gobierno junto a Humberto de la Calle en La Habana, dijo que era “gravísimo” el incumplimiento de los excombatientes en a la hora de reconocer el reclutamiento forzado de menores de edad ante sus versiones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y agregó que esta no debe serviles para justificar su actuar criminal.

“Las Farc no han reconocido el reclutamiento forzado, y así como no han reconocido el reclutamiento forzado tienen una narrativa que pretende justificar los delitos que cometieron. La Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo de Paz no se hicieron para justificar ningún tipo de violencia”.

Para Pearl, el partido Comunes tiene un discurso que lleva a justificar sus acciones del conflicto y aunque cree que hay compromiso por varios de los miembros, todavía son insuficientes sus aportes a la verdad. De hecho, se pronunció sobre las curules de Comunes por críticas de un exmilitar del evento y explicó que esos escaños ni suman ni ponen en materia de cantidad, pero que sí representan un paso grande en la democracia “para dejar la violencia”:

Por otro lado, criticó al Gobierno Duque por sus fallas en la implementación y resaltó la reforma política que propone el Acuerdo y la reforma rural integral son los puntos más atrasados y que presentan más incumplimientos por parte de dicha administración.

“Yo estoy convencido que en cualquier sociedad del mundo cuando uno pueda parar un conflicto armado interno hay un deber moral de intentarlo de la mejor manera. Estado Colombiano ha incumplido y las Farc han incumplido”.

El exnegociador dijo también que los antiguos guerrilleros han incumplido a cambio de tener libertad condicionada. “Los miembros de las Farc se comprometieron con la verdad plena y este Acuerdo no tiene impunidad”, señaló, además de recordar que quienes cometieron delitos graves y deban pagar penas, deben aportar a la comunidad.

En septiembre, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó críticas sobre la implementación del Acuerdo. El Nobel de Paz miró negativamente las declaraciones entregadas por el presidente, Iván Duque, ante las Naciones Unidas (ONU) frente al proceso.

“Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. El frágil Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”, señaló en su intervención el primer mandatario.

Ante esto, el expresidente Santos defendió que el Acuerdo le “cambió la vida al país, a la sociedad y a los colombianos” que han padecido las recurrentes guerras recicladas por el poder y que le permitió al país culminar uno de los conflictos más cruentos con una de las guerrillas más viejas del continente.

En una entrevista con Caracol Radio, el exjefe de Estado reconoció que con la firma se estableció un “cambio estructural en la historia de Colombia”, debido a que este acuerdo logró darle un valor especial a la vida y a valores como la compasión que han permitido dimensionar los asesinatos, masacres y homicidios que antes no era noticia.

