¿Por qué Suso salió de RCN? Diego Camargo reveló las razones

El nombre de Diego Camargo goza de gran reconocimiento entre el público colombiano, no solo por su aparición en ‘Comediantes de la noche’ y otras producciones colombianas, sino también por haber participado recientemente en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, concurso en el que llegó a ser uno de los finalistas.

Por estas y otras razones, el samario de 46 años fue uno de los invitados al programa de Diva Rebeca, personaje interpretado por Ómar Vásquez, en el cual habló de su carrera y su paso por el programa de cocina.

De igual manera, aprovechó su conversación para referirse a algunos colegas suyos como Dany Alejandro Hoyos, encargado de darle vida al entrañable Suso, y su sorpresiva salida de RCN Televisión.

De acuerdo con lo expuesto por Camargo, el canal tenía planes emitir el show de Suso en su señal internacional, pero las directivas, en cabeza de Alessandro Basile, no lograron llegar a un acuerdo y fue entonces cuando se decidió terminar la emisión del formato que, de forma inesperada, resultó en la parrilla dominical de Caracol Televisión al poco tiempo.

Desde entonces, ‘The Suso’s show’ se ha vuelto en un clásico de los domingos en la tarde y son decenas de celebridades colombianas las que han ido a contar su historia en el famoso sillón del antioqueño. De hecho, en próximos días el cantante Carlos Vives confirmó que será otro de sus invitados y el humorista no pudo esconder la emoción que esto le generó.

“Era como un sueño de hace mucho tiempo, muchos años… poder entrevistar a gente famosa. Yo no tengo plata, no soy de alguien que tenga muchas cosas. He ido lográndolas con esfuerzo. Tenía ese sueño de entrevistar a Juanes, a Carlos -Vives-… ¡y lo cumplí!”, manifestó el personaje representado por Dany Hoyos.