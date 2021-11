“No creo que a estas alturas de la eliminatoria se dé para sacar al DT”: jugador de la selección defiende a Rueda

Debido a la falta de gol de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 a Reinaldo Rueda le han llovido críticas; algunos incluso pidieron su salida como director técnico del combinado tricolor, pero también hubo quién lo defendió.

Aldair Quintana, guardameta de Atlético Nacional, que estuvo presente en la selección durante la Copa América Brasil, defendió la labor del entrenador vallecaucano y afirmó que no es el momento de pensar en destituirlo de su cargo. Lo hizo en conferencia de prensa previo al enfrentamiento del conjunto verdolaga contra Millonarios FC por la última fecha del todo contra todos en la Liga BetPlay 2021 II.

“Quedan solo cuatro partidos y si bien no se han dado los resultados que hemos querido, aún estamos en zona de clasificación, pero eso es importante. No dependemos de otras selecciones, si ganamos los cuatro partidos que quedan vamos a ir a Catar. No creo que a estas alturas de la eliminatoria se dé para sacar al DT”, afirmó el portero ibaguereño que disputa un lugar en la selección con Álvaro Montero y Andrés Mosquera.