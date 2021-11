Los hermanos Rodríguez Orejuela hablarán ante la Comisión de la Verdad

Los hermanos Rodríguez Orejuela integraron a Pacho a su Cartel de Cali para iniciar tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Desde el pasado 10 de septiembre, los exjefes del Cartel de Cali, a través de una carta, manifestaron su disposición e intención para ser parte de los diálogos y testimonios que se realizan ante la Comisión de la Verdad, tema que se suscitó tras las revelación que realizó el expresidente Andres Pastrana respecto al ingreso de dineros, provenientes del narcotráfico, para la campaña de segunda vuelta de elecciones del expresidente Ernesto Samper.

Tras dicha acusación por parte de Pastrana, la cual está sustentada también con una carta, que reveló en sus diálogos con la Comisión, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela señalaron también através de una misiva, que tienen total intención para hacer revelaciones ante la Comisión de la Verdad, pues según los exnarcotraficantes, ellos tendrían información sobre los hechos que rodearon la financiación de la campaña presidencial de 1994 que enfrentó en la recta final a Samper Pizano y Pastrana Arango.

La carta de los Orejuela, que fue dirigida al diario El Tiempo, expresa que decidieron hablar sobre financiación de campañas políticas porque la situación lo apremió.

“Nuestro silencio prudente sigue siendo una constante de nuestra conducta. Si le contestamos al señor expresidente Andrés Pastrana fue porque él y las circunstancias nos lo exigieron”, sostienen los Orejuela en la carta.

Además, se refirieron a la posibilidad de hablar ante la Comisión de la Verdad e insistieron que siguen dispuestos a presentarse ante cualquier tribunal. “Siempre hemos estado dispuestos a ir a cualquier tribunal que las autoridades nos requieran. En eso hemos sido muy claros desde siempre”, detallaron en la misiva Miguel y Gilberto.

Y aclararon que no lo harían buscando algún beneficio en Estados Unidos, donde pagan una condena desde hace casi 20 años.

Esta es la carta que los hermanos Rodríguez Orejuela enviaron al expresidente Pastrana:

Este es el contenido de la carta que entregó Pastrana, la cual está con fecha del 12 de junio del 2000:

Respetado Señor Presidente

Nos hemos enterado por diferentes medios de los Informes de inteligencia que nos vinculan, de una u otra manera con el Dr. ERNESTO SAMPER y demás personajes de la vida pública, que están detrás de los paros, bloqueos, y conjuras políticas que siembran el caos y desestabilizan el gobierno; nada más absurdo y mendaz que dicha afirmación.

En cuanto a su pregunta, le queremos contestar con la sinceridad a la cual nos es posible llegar por el momento.

Si bien es cierto, que en algún momento de nuestras vidas cometimos el error de contribuirle al señor doctor ERNESTO SAMPER PIZANO ya sus más inmediatos colaboradores, con el dinero para su campaña presidencial. NO fue a sus espaldas ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña como lo pregonan en las plazas públicas. Solo lo hicimos con el deseo de que un gobierno liberal, en cabeza de los doctores ERNESTO SAMPER Y HORACIO SERPA, llevara al país por mejores rumbos basados en el progreso, la justicia social y el bien de todos los Colombianos.

Es lamentable ver como el Señor ex presidente se convierte, en su reciente libro (página 86, párrafos 2″ y 3″) en el “cínico de la razón”, construyendo un sofisma, que parte no de la verdad, sino del prudente silencio que hemos guardado.

En éste orden de ideas, le queremos expresar Señor Presidente, que hemos guardado este prudente silencio frente a todas estas situaciones incluyendo el brindis con champaña del Dr. ERNESTO SAMPER y su señora el dia de muestra captura, los improperios permanentes que recibimos cuando quieren demostrar lo indemostrable, y muchos otros actos innecesarios que poco a poco nos van relevando de la obligación de contribuir con este silencio al desarme de los espíritus.

Finalmente, señor Presidente, queremos manifestarle, que no vamos a permitir que nos sigan utilizando para lavar sus culpas, y que no necesitaremos ningún beneficio que alivie nuestra pena, es más, no lo aceptaríamos, para en un momento dado, desenmascarar to urdimbre de mentiras que utilizan algunos “abanderados” de la moral social e sus discursos donde prima los intereses personales sobre el interés nacional.

