Esta es la oferta oficial que Napoli le hizo a David Ospina para concretar su renovación

La buena temporada del portero de la selección Colombia, David Ospina, ha cotizado su ficha y ha hecho que otros clubes posen los ojos en el jugador de 33 años. Ante estos rumores, Napoli ha decidido apresurar los diálogos para renovar el contrato del antioqueño.

De hecho, el equipo napolitano es líder invicto de la liga italiana con 32 puntos producto de 10 partidos ganados y dos empatados. Además, tienen la valla menos vencida al registrar solo cuatro goles encajados. Es por esto que el arquero colombiano ha sido uno de los pilares de la plantilla al recibir solo tres goles y mantener siete arcos en cero en 10 partidos disputados esta campaña.

Y es que a pesar de que al inicio de temporada el director técnico Luciano Spalletti decidió rotar al antioqueño con Alex Meret, fue el experimentado guardameta quien se quedó con el lugar en el once titular. Pues bien, las grandes actuaciones han hecho que la directiva del club haya empezado a trabajar en lo que sería su renovación para no solo seguir contando con él, sino también para blindarlo de posibles ofertas de otros equipos. Así lo confirmaron el fin de semana los medios italianos.

“El contrato que expira el 30 de junio nos obliga a pensar, aunque sea rápido, para no dejar que la oscuridad de repente, pero no demasiado, un noble competidor surge ofreciendo garantías contractuales. Napoli envió mensajes subliminales y también mensajes directos a David Ospina, una manera elegante de empezar a hablar de renovación: los años están ahí, claro, pero el cuerpo está intacto y la calidad es alta, también enriquecida por una personalidad. que se exhale sin exceso, porque para ser escuchado no es necesario gritar”, publicó Corriere dello Sport.

Pues bien, todo parece que la cosa va enserio y la propuesta de renovación ya fue oficial, así lo confirmó en sus redes sociales el periodista de Win Sports, Felipe Sierra.

“Napoli le ha hecho una oferta oficial de renovación al portero colombiano David Ospina (33), que finaliza contrato en junio de 2022. La negociación: Aumento salarial a 2M€ por temporada + bonos y ampliación de contrato hasta junio de 2024, con opción a 2025″, explicó el comunicador.

Así las cosas, en caso de llegar a un acuerdo, Ospina evidentemente recibiría una un aumento en el sueldo que devenga actualmente por sus servicios. Es decir, al 1,4 millón de euros que gana por temporada, se le haría un aumento de 600.000 euros para dejar todo en una cifra de dos millones por año fijos. Además, podrá recibir bonificaciones dependiendo los objetivos que se alcancen a final de campaña.

Ahora, tras su regreso al Napoli después de estar convocado con la Selección Colombia, el portero tendrá el próximo reto con el equipo italiano este domingo 21 de noviembre a las 12:00 p.m., hora colombiana, cuando visite al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza.

POSIBLES OFERTAS

Aunque no hay nada oficial, la semana pasada se conoció que la Lazio, dirigida por Mauricio Sarri, está en busca de un nuevo guardameta ante la inminente salida del veterano español, Pepe Reina. En ese sentido, Ospina sería el principal candidato a reemplazar el guardameta debido a su alto nivel en la actual temporada.

Recordemos que la racha positiva del colombiano con las vallas invictas culminó en la más reciente fecha del campeonato italiano a manos de Gio Simeone en el empate 1-1 ante el Hellas Verona. Sin embargo, esto no impidió que Ospina fuera destacado por el Observatorio del Fútbol CIES como el arquero más destacado de Italia.

Con 83.3% de calificación, el colombiano supera a otros en su posición como Handanovic, Reina, Patrício y Szczesny. David Ospina con Napoli suma 82 partidos con 73 goles recibidos y una asistencia. Ospina juega su cuarta temporada con el club de Italia.

OSPINA, CLAVE PARA LA RENOVACIÓN DE UN CONTRATO ENTRE EL NAPOLI Y UN PATROCINADOR

El equipo italiano cuenta con una alianza técnica desde 2018 con Adidas, en la cual se han visto beneficiados algunos jugadores del plantel, entre ellos David Ospina, quien hace parte del acuerdo entre la institución y la marca deportiva.

El antioqueño de 33 años, que tanto en la Serie A como con la Selección Colombia utiliza los guantes y guayos de su patrocinador, renovó el acuerdo que tenía con la empresa alemana y que también va de la mano con el club.

“SSC Napoli y Adidas también han renovado la alianza técnica de David Ospina, durante años embajador de la marca en el mercado colombiano e internacional”, informó el equipo napolitano en sus medios oficiales.

