Linda Palma advierte que están utilizando su nombre para estafar a personas con la supuesta entrega de un carro

Linda Palma

La inseguridad en el país sigue siendo uno de los temas más discutidos, pues actualmente son varias las formas en las que la delincuencia se hace sentir entre la ciudadanía, y dentro de esas modalidades está la estafa por redes sociales.

En ocasiones acuden a nombres de empresas y a famosos para hacer creer a los ciudadanos que fueron ganadores de determinado concurso. Fue esto lo que le ocurrió a la presentadora Linda Palma, pues se enteró de que están utilizando su imagen para timar a uno que otro incauto.

Una seguidora le envió, a su perfil de Instagram, un mensaje directo pidiéndole que desmintiera una información que le había llegado a su teléfono celular. En el aviso, la fan advierte que le brindaron una información sobre “un sorteo que hacen con Show Caracol y almacenes Jumbo y que Linda Palma es la encargada de entregar el premio”, indicando además que se trata de un carro 0 kilómetros.

En respuesta, la presentadora tomó una captura de pantalla de los mensajes enviados y la compartió en la sección de historias de esta misma plataforma, añadiendo unos emoticones de rostros enojados y aclarando que le han escrito mucho sobre ese tema y cuestionando si es real o no dicha rifa.

“Es una mentira, una estafa”, exclamó en letras mayúsculas la conductora de la franja de entretenimiento de Noticias Caracol.

Otro famoso que denunció una incidencia similar fue el actual presentador de ‘Yo me llamo’, Carlos Calero. En diálogo con Pulzo, señaló que han utilizado su nombre en varias ocasiones para redirigir a muchas personas en supuestas inversiones digitales que él tiene, pero que todo eso es falso.

¿Cómo está la salud de Linda Palma?

La esclerosis múltiple es un padecimiento que la conductora de entretenimiento ha tenido desde 2008; sin embargo, no fue sino hasta este 2021 que decidió hacerla pública debido a una recaída que sufrió hace pocas semanas.

“En redes sociales se comenzaron a decir muchas noticias falsas. La gente comenzó a preguntarse ¿Qué le pasó? ¿Por qué no volvió a estar en TV? ¿Estará embarazada? ¿Está muerta? Esa fue una de las razones por las que decidí contar”, indicó en diálogo con Semana.

Asimismo, Palma confesó que esencialmente fue reservada con este tema y que no quiso usar su enfermedad para adquirir fama. “Pensaba que había temas que debía guardar para uno. En este momento no me quería ver como una persona que toma un tema médico para ganar más fama o generar lástima. No quería abrir la puerta a que todo el mundo hablara y asumiera cosas de mi vida” y agregó que ese asunto le competía a ella y a su familia.

Finalmente, la caleña ha enviado mensajes motivacionales a través de su perfil de Instagram, donde agradece por la oportunidad de seguir viviendo y además invita a sus casi dos millones de seguidores a leer su boletín en la página web que tiene. Con relación a este tema, también expresó a Semana que tiene un “amor puro por la vida”.

“No he desfallecido porque tengo la claridad de que me faltan muchas cosas por vivir. No me voy a dar por vencida tan rápido. No tengo eso en mi cabeza. Me caigo y vuelvo a intentarlo. Lo que tengo son puras ganas de vivir (...) Claro que he tenido momentos en los que sentí miedo, angustia, no sabía para dónde coger. Pero salí victoriosa y agradeciendo todo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: