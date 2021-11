Calculadora en Mano: cuatro cupos y 10 equipos candidatos para clasificar a las finales del fútbol colombiano

Jaguares sacó los tres puntos como local ante Deportivo Cali este viernes 12 de noviembre / (Twitter: @Dimayor)

Tan solo cuatro equipos definieron su clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano previó a finalizar la fase de todos contra todos. Estos son Atlético Nacional, Millonarios FC, Deportes Tolima y Deportivo Pereira. Por ende, restan por conocer los otros cuatro clasificados y son 10 los opcionados a tener un lugar en la fiesta de fin de año.

Están son las cuentas que hacen los oncenos para lograr un cupo en las finales:

Los que dependen de si mismo

Alianza Petrolera: Los ‘petroleros’ son quintos en la tabla de posiciones con 30 unidades y diferencia de gol de +9. Su próximo rival será Junior de Barranquilla en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja y le basta un empate o una victoria para asegurarse un cupo en la siguiente ronda. Si pierde, podría clasificar en caso de que el Deportivo Cali no gane o si Envigado, Bucaramanga y Jaguares no ganan por una amplia diferencia de gol.

Deportivo Cali: Su último partido del todos contra todos será ante Once Caldas en su estadio. Al igual que Alianza Petrolera, le basta con un empate o una victoria para asegurar su presencia en la siguiente fase. En caso de una derrota deberá esperar que Envigado, Bucaramanga y Jaguares no sumen de a tres puntos.

Junior FC: Al equipo de Barranquilla le restan dos partidos, ante La Equidad (miércoles 17 de noviembre) y ante Alianza Petrolera en la fecha 20. Tendrán que sumar dos puntos pues tiene 29 y con 31 asegurará su presencia en los cuadrangulares.

Deberán ganar y esperar para clasificar

Envigado: El equipo joven de Antioquia es octavo con 27 puntos, los mismos que Jaguares y Bucaramanga, pero una mejor diferencia de gol. Por ende, debe ganar por la misma diferencia que sus dos escoltas o esperar que Jaguares no gane por cuatro goles de diferencia y Bucaramanga no lo haga por más de cinco goles de diferencia. Si pierde, clasifica en caso de que los que le siguen en la tabla no sumen puntos

Jaguares de Córdoba: Deberá ganar ante Patriotas en Tunja y esperar que no hagan lo propio Bucaramanga por diferencia de tres goles y Envigado. Un empate podría darle el cupo siempre y cuando no ganen los equipos ya mencionados junto a América, Santa Fe e Independiente Medellín.

Atlético Bucaramanga: El equipo ‘leopardo’ deberá ganar con una buena diferencia de gol pues es décimo con 27 unidades, pero una diferencia de gol de -1. Su último partido será ante La Equidad en la ciudad de Bogotá y un empate le serviría siempre y cuando pierdan Envigado, Jaguares y tampoco sumen América, Santa Fe y Medellín.

Los que deberán ganar y esperar un milagro

América de Cali: De los que la tienen más difícil es el equipo con el panorama más realista. Pues debe ganar y esperar que Jaguares, Envigado y Bucaramanga no sumen puntos. El empate le podría llegar a servir pues llegaría a 27 unidades, pero si o si deben perder los tres equipos que están por encima y esperar que tanto Santa Fe como Medellín no ganen.

Independiente Santa Fe: Tras la derrota ante Once Caldas debe esperar por cinco resultados para lograr un cupo en las finales. Primero debe ganar ante Águilas Doradas en El Campín, pero esperar que ni Envigado, Jaguares, Bucaramanga, América y que Equidad pierda alguno de sus dos partidos pendientes.

Independiente Medellín: De visitante y ante Deportivo Pasto deberá ganar pero tener un oído pendiente de los partidos de Envigado, Jaguares, Santa Fe, Bucaramanga, América de Cali y La Equidad donde no podrán sumar de a tres.

La Equidad: A un verdadero milagro se apega el equipo ‘asegurador. Debe ganar los dos partidos pendientes para llegar a 28 puntos, pero debe esperar que la fila de equipos comenzando por Envigado y terminada en Independiente Medellín no sume de a tres puntos en la última fecha.

