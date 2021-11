Revelan audio con supuesta participación en campaña del alcalde Daniel Quintero para apoyar a un político cuestionado

Fotografía de archivo en la que se registró al alcalde de la ciudad colombiana de Medellín, Daniel Quintero Calle, . EFE/Luis Noriega

Las relaciones políticas pueden terminar en faltas disciplinarias en periodos electorales, como el que se avecina en 2022. Mientras se mueven los apoyos para la campaña al Congreso, se conoció un audio de un médico que aspira a llegar a la Cámara de Representantes y que asegura haber obtenido el apoyo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto a otros políticos como David Luna y Luis Pérez.

La grabación fue revelada por los portales periodísticos Vorágine y Cuestión Pública, en ella se oye a Misael Alberto Cadavid, un candidato a la Cámara por Antioquia, quien entrega un balance de su campaña y que compromete al alcalde de Medellín con lo que sería una falta disciplinaria de llegar a comprobarse sus afirmaciones.

“Ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía”, se oye decir a Cadavid en la grabación a una persona de la que no se conoce su identidad para proteger a la fuente.

David Luna (Cambio Radical) fue el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante tres años, del 2015 al 2018, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. De julio de 2016 a abril de 2017, Daniel Quintero fue su viceministro, e incluso sonó como reemplazo después de la renuncia de su exjefe.

Luis Pérez Gutiérrez, por su parte, fue el anterior gobernador del departamento de Antioquia y ahora aspira de manera independiente a la Presidencia de la República, luego de haberse distanciado del partido Liberal, al que perteneció.

Luna no ha confirmado su aspiración al Senado, aunque ha estado activo participando en eventos, discusiones y en la carrera electoral que se avecina, pero el médico Cadavid da por hecho que conformarán una fórmula, como lo ha dejado ver en sus redes sociales.

Cuestión Pública, además, citó una entrevista con el programa Sinergia Informativa, en la que el médico aseguraba, no solo que había llegado a un acuerdo con el exministro de las TIC, sino que además tenía el visto bueno de Germán Vargas Lleras, director natural de Cambio Radical e incluso habían invitado al exgobernador Pérez a ser parte de la colectividad.

Fuera de las alianzas políticas, hay otro aparte de la conversación que involucra nuevamente a la Alcaldía de Medellín. Cadavid asegura, según el audio revelado por la alianza periodística: “¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (nombre omitido), porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti. Entonces llama a (nombre omitido), habla con ella, y le envías la hoja de vida a ella, que ella es la encargada la otra semana de llevarlas (sic)”.

Esta situación, de ser cierta, podría desencadenar una falta disciplinaria. De acuerdo con la Unidad de Recepción Electoral Uriel del Ministerio del Interior, podría tratarse de un caso de corrupción al sufragante por ofrecer dádivas a cambio de votos o una violación a las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos para garantizar la transparencia electoral.

“En términos generales, los servidores públicos tienen prohibido intervenir en política, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos políticos y movimientos políticos y en las controversias, así como para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos de la misma naturaleza”, dice el documento.

Cadavid ha asegurado en varios medios de comunicación que el audio está editado o sacado de contexto, aunque no explica por qué. Por su parte, David Luna aseguró a la emisora Blu Radio que hasta el momento no ha definido su aspiración, pero aseguró que de hacerlo su fórmula no será en Antioquia, lo que excluye al polémico médico.

Desde la oficina de prensa del Alcalde de Medellín negaron que el mandatario intervenga en la campaña política. Sin embargo, el mismo Quintero publicó un trino irónico en sus redes sociales: “Nos tiene que estar yendo muy bien para que tantos políticos chicaneen diciendo que tienen tienen nuestro apoyo”.

SEGUIR LEYENDO: