Así le fue a Barros Schelotto, DT de Paraguay, enfrentando a Colombia como jugador de Argentina

Guillermo Barros Schelotto asiste a su presentación como entrenador de la selección paraguaya de fútbol hoy, en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Este martes será el segundo partido de la selección de Paraguay bajo la dirección del entrenador argentino Guillermo Barros en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Barros debutó en el pasado partido, el cual se jugó por la fecha número 13 de las eliminatorias, contra Chile, donde perdieron por la mínima diferencia luego de que Alexis Sánchez abriera el marcador en el minuto 56′.

El partido de mañana será contra Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dos equipos se encuentran en la lucha de quedar de cuartos o, en el peor escenario, quedar quintos e irse a repechaje.

Como director técnico es la primera vez que Barros Schelotto enfrenta al seleccionado nacional, pero aún así ya tiene un historial que le permite entender y asumir el juego contra la ‘tricolor’. Esto se debe a que fue convocado por Marcelo Bielsa, que fue el director técnico de Argentina entre los años 1998 y 2006, para disputar la Copa América de Paraguay de 1999.

En este certamen el cuadro ‘albiazul’ se encontraba en el grupo C en la fase de grupos, lo que lo llevó a enfrentar a la selección de Colombia. Barros portando la camiseta de su país sufrió en este duelo ya que perdieron 3-0. Además, el entonces jugador Martín Palermo botó tres penales, perdiendo la opción de vencer al cuadro cafetero.

Ahora, este martes, el argentino podrá cambiar su historia con la ‘Tricolor’, aunque hay que tener en cuenta que su equipo contará con varias bajas, pues algunos de sus jugadores ya cuentan con la suma de varias faltas que los dejan por fuera de las canchas; y también hay otros que se contagiaron del virus del COVID-19.

Barros, que cuenta con muy poca experiencia como entrenador, convocó a los mismos jugadores que Berizzo, el anterior técnico de Paraguay, y presentó una formación parecida a la de su antecesor. Ahora, con esta plantilla, lograron vencer, dos veces, a la selección de Venezuela por las Eliminatorias a Catar 2022.

Por último, previo al encuentro contra Colombia mencionó que: “Colombia tiene muy buenos jugadores, son de nivel internacional. También están en una situación en la que le ha costado ganar y hacer goles y necesita los tres puntos como los necesitamos nosotros. No por la necesidad de ellos ni nuestra va a ser un partido abierto. Va a ser un partido cerrado y muy táctico. Tiene algunos delanteros que pasan momentos muy buenos en Europa como Zapata. No sabemos si va a jugar James o no o si Cuadrado lo hará de defensor. Nos vamos a encontrar un rival duro y difícil, pero vamos con la confianza de conseguir los tres puntos”.

SEGUIR LEYENDO: