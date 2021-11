‘Dr. Queen’ regresa a Colombia con su tributo al gran Freddie Mercury

Cortesía: Dr. Queen

Luego de casi dos años de paro por cuenta de la pandemia del covid-19 y como parte de su gira por América Latina, la banda argentina ‘Dr. Queen’ volverá a Colombia para presentar ‘Bohemian Rhapsody’, un show inédito que busca hacer un recorrido por las canciones que compuso el legendario músico británico Freddie Mercury, quien está a tan solo días de cumplir 30 años de su fallecimiento.

Son dos fechas las que tienen programadas Jorge Busetto y sus músicos en el país: 27 de noviembre, en el teatro de la Universidad de Medellín y 2 de diciembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá; donde los fanáticos de ‘La Reina’ podrán disfrutar del rock clásico, los boleros, la música disco y la ópera que tanto logró encantarlos desde hace décadas.

En entrevista con Infobae Colombia, el tributo sudamericano a Freddie Mercury habló sobre la expectativa que tiene de sus presentaciones en territorio colombiano, donde dice sentirse siempre muy bien recibido.

“Después de este largo periodo de inactividad, encerrados y un poco tristes, se empezaron a abrir las puertas del espectáculo a un público que está ávido de recibir sensaciones que hace rato no tenía (...) Yo creo que los países más fanáticos donde hemos estado son Colombia y España, por esos son escenarios clásicos para nosotros y en los que tenemos un lleno total siempre”, explicó Busetto a este medio.

De igual manera, el vocalista dejó saber cómo hace para cargar con el peso de interpretar los éxitos de quien es considerado como una de las mejores voces masculinas en la historia de la música.

“Es el amor al personaje, tú no puedes hacer algo bien si no lo haces con amor, si no lo haces convencido (...) cuando canto las canciones de ‘Queen’ y estoy con mi banda me siento como él, a pesar de saber que no lo soy, pero lo hago siempre con mucho respeto y admiración. Yo no ensayo los movimientos y no pienso qué voy a hacer porque me acostumbré a vivir como lo hacía el artista”, agregó Jorge Busetto, quien es también un médico cardiólogo bastante reconocido en Argentina.

Cortesía: Dr. Queen

Además, mencionó en su entrevista con Infobae Colombia que, aparte del tributo que realiza a Freddie Mercury, él y su banda se encuentran en planes de presentar al público sus propias canciones. No obstante, también dejó en claro que sus presentaciones como ‘Queen’ seguirán adelante.

Por último, el músico argentino reveló cuáles son sus tres canciones favoritas de la banda británica, cuyo legado continúa más vigente que nunca.

“En primer lugar, yo creo que está ‘The show must go on’ (’El show debe continuar’), no solo porque fue la primera canción que me intrigó e impulsó a hacer mi tributo, sino porque es un tema desgarrador en el que envía un mensaje para seguir adelante y él, sin duda alguna, lo hizo así. Es un ejemplo que aplica para cualquier aspecto de la vida, por ejemplo, yo tengo pacientes de 80 años que se van a vivir a España y planean una nueva vida como si tuvieran apenas 20, y es entonces cuando yo digo que el show debe continuar. También están ‘Love of my life’, en el que habla sobre el único destino que tiene el amor: sufrir, porque de cualquier manera el amor tendrá que terminar (ya sea por la muerte o por algo más) y siempre te va a doler. Y por último está ‘Innuendo’, un tema que nos hace vivir en alerta y estar siempre pendiente de sobrevivir”, concluyó Jorge Busetto.