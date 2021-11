Dos turistas bogotanos terminaron con grave heridas tras intentar hacer una fogata en el desierto de la Tatacoa

Desierto de la Tatacoa, 4 de enero de 2019. El desierto de la Tatacoa, la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de La Guajira, se ha convertido en uno de los destinos emergentes más importantes de Colombia en los últimos años, con distintas ofertas de alojamiento, desde hostales hasta alojamientos de lujo como Bethel Bio Luxury, ubicado en el corazón del desierto. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Dos hombres, originarios de Bogotá, terminaron con lesiones en su cuerpo luego de ser víctimas de las llamas que ellos mismos generaron cuando intentaban hacer una fogata en el desierto de la Tatacoa. Fabián Andrés Soto Peña y Oscar Hernando González de 28 y 39 años de edad respectivamente, se encontraban en zona rural del municipio de Villavieja en el norte del Huila. Según detallaron las autoridades que atendieron la emergencia, los dos viajeros intentaron hacer su fogata con la ayuda de gasolina.

“Los los dos turistas, oriundos de Bogotá, estaban tratando de hacer una fogata, el recipiente donde contenía la gasolina se le encendió a uno de ellos y en la reacción uno de los hombres lanzó la botella y le cayó encima de su compañero de manera accidental” dijo el mayor Jhon Zambrano, comandante del Primer Distrito de Policía en el Huila.

Tal y como informaron medios de comunicación como Caracol Radio y Pulzo, los dos hombres terminaron con quemaduras de tercer grado en diferentes partes de su cuerpo. Ambos fueron llevados al Hospital Universitario de Neiva. Allí se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente. La gasolina como método para empezar una fogata no es recomendable por parte de las autoridades, particularmente, porque por que la nube de vapor que desprende es todavía más inflamable que el líquido en sí.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC), según información destacada por el portal ‘El Colombiano’ recomienda abolir el uso de esta sustancia para el fin recreativo de hacer una fogata. “Puede resultar gravemente herido por una explosión de retroceso, porque los vapores invisibles del combustible pueden filtrarse o escapar del envase de líquido utilizado. Si los vapores entran en contacto con una chispa o llama, pueden encenderse y arder de nuevo en el envase de combustible, haciéndolo explotar”, se explica en la nota.

Así mismo, recomienda la Comisión, es necesario tener medidas de seguridad, pues, aunque el fuego se inicie de la manera correcta, el fuego, bajo su condición, puede ser peligroso en cualquier situación, por ello, se aconseja llevar consigo extintores. Así mismo, en necesario estar al pendiente de las condiciones climáticas. Así mismo, es importante saber bien del lugar en el que se hará la fogata, pues, además de poner en riesgo la vida humana, puede afectar el medio ambiente a través de graves incendios forestales. “Si realiza fogatas, hágalo únicamente en lugares permitidos y no olvide verificar que se haya extinguido el fuego de forma adecuada”, manifiesta en su portal la Cruz Roja Colombiana.

Mientras se aclara lo ocurrido con los dos hombres, se recuerda el caso de la pareja que fue brutalmente agredida en ese mismo lugar, el pasado mes de octubre. Paola y su esposo Alberto se encontraban hospedados en una cabaña tipo glamping ubicado a 23 minutos del Desierto la Tatacoa.

“Nos bañamos en la piscina que hay allí. Luego descargamos nuestras cosas en la cabaña a las siete de la noche y nos fuimos para el mirador, al avistamiento de las estrellas. De allí llegamos nuevamente al hotel a las 9:30 p.m.”, relató Paola que, además, agregó que media hora después, llegó un hombre hasta su hospedaje para ofrecerle a ella y a su pareja unas sábanas.

“Llegó un señor y yo pregunté que quién era, entonces me dijo que ‘si necesitábamos sábanas’; yo le dije que si hacía frío y él me dijo que sí, que a las dos o tres de la mañana (...) Nos acostamos nuevamente y pasaron 15 minutos y volvieron a golpear la puerta, entonces cuando yo pregunté que quién era, me dijo ‘le traje otras sábanas’. Cuando yo fui a abrir despacio, él la empujó y empezó a darnos puñaladas”, contó la mujer.

La pareja, luego de recibir auxilio, instauró la denuncia ante la Fiscalía del municipio de Baraya, Huila, de donde es oriundo el victimario.





