Las confesiones de cinco mujeres que buscan una relación con un Sugar Daddy

ILUSTRACIÓN - Las citas online generan grandes expectativas que no siempre se cumplen en el encuentro real. Foto: Christin Klose/dpa

“Sugar Daddy” ha sido sin duda uno de los términos más usados en el último año. Ese hombre exitoso y adinerado que busca una compañera más joven para un tipo de relación basada en un acuerdo. Qué tipo de arreglo es el que se lleva a cabo, es un tema que depende enteramente de lo que buscan ambas partes y que en la mayoría de los casos se planifica en la primera cita.

En la mayoría de los casos se pacta un apoyo económico a cambio de una relación que puede ir más allá de lo pasajero. Los hombres que se inclinan por este estilo de vida suelen ser atractivos, sin embargo, suelen sentirse solos o simplemente no han tenido suerte en sus relaciones. Otros quieren salir de la rutina y comenzar una nueva aventura llena de fuerza, energía, rebeldía y sin presiones. Incluso, un porcentaje busca encontrar el “amor verdadero”.

La tendencia del ‘Sugar-Dating’ se originó en los Estados Unidos, expandiéndose posteriormente en Europa y hace un par de años, finalmente llegó a Latinoamérica de la mano de aplicaciones que afirman tener las herramientas perfectas para encontrar una pareja ideal. Una de ellas es MySugardaddy, la cual se lanzó hace aproximadamente dos años en México, Chile y Argentina y recientemente en Colombia.

El éxito de este tipo de apps ha sido rotundo. El crecimiento de usuarios que se han sumado a esta tendencia continúa en aumento. La mayoría de ellos residen en las capitales.

Cifras

Young couple wearing disposable face masks meeting in outdoors. Mask is Disposable Earloop Face Mask with Filters against Bacteria.

La pandemia del coronavirus tampoco ha sido impedimento para el crecimiento de la plataforma. Muy por el contrario: durante 2020 la plataforma llegó a duplicar su cantidad de usuarios, llegando a más de 800 mil miembros en el continente. Un ascenso inesperado, teniendo en cuenta las restricciones durante los primeros meses de la pandemia.

El 75 % de sus usuarios son mujeres, con un promedio de edad de 23 años, en su mayoría estudiantes, con un oficio o a la espera de un trabajo. Mujeres jóvenes que aspiran a un estilo de vida con lujos y comodidades, auspiciado por un patrocinador. No es de extrañar que haya ojos críticos que ven en este tipo de relaciones sólo el dinero, sin embargo, quienes lo viven tienen una perspectiva diferente.

¿Por qué más mujeres jóvenes buscan un ‘Sugar Daddy’?

En una encuesta de MySugardaddy, las denominadas ‘Sugar Babies’ dieron su opinión sobre qué es lo que buscan en un hombre mayor o un ‘Sugar Daddy’. Entre los motivos principales está el acceder y vivir experiencias de lujo, viajar, acudir a cenas en restaurantes elegantes o ser invitadas a eventos VIP.

En segundo lugar se encuentra la seguridad económica. Alguien quien pueda costear sus gastos esenciales o que ayude a salir de una emergencia monetaria, también se cuenta como un motivo principal. Por otra parte, está el rol del mentor, que les brinda una oportunidad para surgir de donde se encuentran y volverse exitosas. La experiencia, sabiduría y paciencia de un caballero decente y protector es otro motivo. Según ellas, los hombres mayores saben tratarlas como las princesas que quieren ser. Lo que se vincula también con un apoyo a nivel emocional en este tipo de relación, la cual no es muy distinta de una relación tradicional, pero que aspira a ser mucho más honesta, directa y moderna.

Lina, de Ciudad de México, dice que hasta el momento ha tenido buenas experiencias. “He salido con varios Sugar Daddy y en la mayoría de los casos buscamos un acuerdo que nos beneficie a ambos. Muchos hombres buscan a una chica que puedan mostrar y a mí me gusta estar con alguien que se pueda sentir orgulloso de estar con alguien como yo. He recibido en algunas ocasiones invitaciones a resorts lujosos y he pasado buenos momentos”. La joven de 24 años revela que por el momento no piensa en buscar otro tipo de relación.

La visión actual de MySugardaddy está centrada en el lujo, la calidad y la exclusividad en una relación de pareja y en un estilo de vida alto. Un estilo de vida a la que muchas mujeres jóvenes aspiran y que se refleja en lo que comparten en sus redes sociales. Ropa caras, viajes en primera clase, de la mano de un hombre que brinde protección a nivel económico y emocional. Muchas veces se traduce en el sueño de salir de la burbuja en la que les tocó nacer.

La plataforma no sólo tiene en mente agregar funciones a su sitio, sino también generar valor abarcando otros productos y servicios ligados al sugar lifestyle y el lujo. Por esta razón la imagen de su marca fue renovada, haciendo énfasis en el lujo, la clase alta y lo exclusivo.

“Con M|SD hemos creado una marca internacional que apunta a la exclusividad y una forma innovadora de relaciones. Aquí, quienes se interesan por este estilo de vida excepcional, pueden hacer realidad sus sueños de lujo y pasión. Parte de nuestra meta es ofrecer un acceso a experiencias de la primera clase”, indica el co-fundador de MySugardaddy, Philip Cappelletti.

Desde su sitio web se pueden registrar todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan interés en vivir un estilo de vida compartido excepcional, aventurero, lujoso y exclusivo, en una relación basada en un acuerdo concreto y transparente. Mientras tanto, MSD ya cuenta con 4 millones de miembros en todo el mundo.