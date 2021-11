La deuda de las EPS a hospitales en Colombia creció 20% en comparación con el 2020

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Tras analizar la cartera de 205 hospitales, en las últimas horas, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas dio a conocer que la deuda actual que le deben las Entidaddes Prestadoras de Salud a los hospitales es de $2 billones, resultando ser superior a la que había en 2020.

Además, detalló que las deudas que son mayores a 60 días superan los $7 billones.

Teniendo en cuenta las cifras, el panorama administrativo de la salud en Colombia no parece alentador, el diario El Espectador informó que Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC afirmó que “el sector hospitalario no solo se preparó, sino que ha respondido de manera oportuna a la pandemia y hoy tiene una gran necesidad de liquidez para seguir brindando los servicios de salud en condiciones bioseguras, cumplir con el pago al personal de salud, garantizar la atención de enfermedades diferentes al COVID y estar preparados para un posible cuarto pico de la pandemia. Desafortunadamente los resultados de este estudio evidencian cómo las deudas están volviendo al nivel que se tenía antes de la pandemia y que algunos de los compradores de los servicios no han corregido las prácticas que afectan el flujo de recursos”

Y agregó, que “además, preocupa que los planes de salvamento de algunas de las entidades deudoras propongan capitalizaciones de deuda, la condonación de un porcentaje importante de la deuda y plazos de hasta una década para pagar el resto de lo adeudado”.

¿Cuáles son los las EPS que más le deben plata a los hospitales?

Según dicho estudio, los mayores deudores son las EPS del régimen contributivo, las cuales deben el 50,4% de la deuda, es decir cerca de unos $6,4 billones. y con ellos están las EPS del régimen subsidiado, la cuales deben $2,6 billones, lo que representa el 21%.

En el escalafón presentado por la Asociación, se encuentran los entes del Estado que incluye la deuda de las Entidades Territoriales, el extinto Fosyga, la deuda de la nueva Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES- y otras entidades del Estado como fuerzas militares, Policía Nacional, ministerios, entre otros, con el 10,6 % que corresponde a más de $1.3 billones de pesos.

Existe otro 18% restante que corresponde a deudas de las ARL, las Empresas de Medicina Prepagada, planes complementarios, las aseguradoras SOAT, el magisterio, algunas IPS, usuarios particulares y otros.

EPS que están endeudadas con hospitales en Colombia.

El estudio de la ACHC, que desde hace 23 años hace seguimiento al comportamiento de la cartera hospitalaria, indica que en el régimen contributivo la mayor cartera es la de Nueva EPS, con $1.9 billones de pesos, con una morosidad del 49,2%, seguido de Medimás EPS con $663.858 millones, y Coomeva EPS, con $554.111 millones, los dos últimos con unos porcentajes altos de morosidad que corresponden al 71,3% y 73,3% respectivamente.

En este grupo las EPS que han tenido mejor comportamiento en el pago de sus deudas son Compensar, Aliansalud y Sura EPS, con una cartera morosa inferior al 27%.

Respecto a los entes territoriales, el deudor más grande es el departamento de Norte de Santander, que debe $127.139 millones.

Sin embargo, explica la ACHC, “al analizar por deudores morosos, es decir entidades que tienen los mayores montos de deudas superior a 60 días, el ranking lo encabeza la Nueva EPS, seguido por Medimás EPS SAS, Cafesalud EPS, Coomeva EPS y el extinto Fosyga junto con la ADRES”.





