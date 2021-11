“Ahí están pintados los petristas”: Claudia López molesta por recusación contra el POT

La polémica por el debate del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá sigue dividiendo a la alcaldesa Claudia López con los miembros de la Colombia Humana pero también con algunos de los cabildantes de su propia colectividad, la Alianza Verde.

Este 12 de noviembre, el ciudadano Germán David Cañon presentó una recusación en contra de todos los concejales de Bogotá, lo que impediría que se comience la votación del articulado del POT.

“Respetuosamente solicitó a esta honorable corporación que previo al trámite legal correspondiente, si fuere necesario, se declaren impedidos todos los concejales para conocer de la aprobación del presente proyecto denominado Plan de Ordenamiento Territorial”, indica la recusación que se radicó con el logo de Colombia Humana.

Ante esto, la alcaldesa Claudia López se pronunció a través de Twitter donde señaló al petrismo de ser aliados del peñalosismo para evitar la aprobación y posterior implementación de lo que sería la hoja de ruta de la capital del país por los próximos 12 años.

“Ahí están pintados los petristas: primero vociferan que se debata abiertamente el POT. Y luego presentan 2 recusaciones infundadas para que no se pueda debatir. Resultaron los mejores aliados del peñalosismo que pide a gritos no tramitar este POT para que se mantenga su modelo”, señaló López.

En respuesta, la concejal de Colombia Humana Susana Muhamad cuestionó a la alcaldesa por asegurar que eran los “petristas” quienes estaban saboteando el debate del POT en el Concejo y le recordó que hay cuatro concejales de su propio partido político que están denunciando irregularidades en el trámite del proyecto.

“Terrible manejo de la alcaldesa en el trámite del POT, primero pasa por encima de los concejales de su propia bancada y ahora vuelve a su mejor estilo a estigmatizar a la Colombia Humana. ¿Cortina de humo para tapar el escándalo de la mermelada en su propio partido?”, sostuvo la concejala.

Sobre la recusación que interpuso el ciudadano, la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS aclaró que no hace parte del movimiento, no está inscrito como miembro y puede que sea un simpatizante del movimiento que usó el logo de Colombia Humana de forma indebida.

“No pueden enlodar el nombre de esta bancada. Esta es la acción de un ciudadano que no tiene nada que ver con nuestro movimiento y que no está representando con lo que esta bancada se comprometió, política y éticamente, en el Concejo de Bogotá. Pido respeto por parte de otros concejales y de la administración para que no vengan a decir que es Colombia Humana la que está retrasando el trámite de este POT o haciendo jugaditas ilegitimas sobre la mesa. Ese no es nuestro comportamiento”, expresó la concejal Muhamad.

Mientras que María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo, aseguró: “Es lamentable que en el debate de este POT ha habido manos oscuras, triquiñuelas, recusaciones donde se ha suplantado al que presenta el documento, ha habido amenazas y anónimos”

Los concejales de la Alianza Verde, Diego Cancino, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Martín Rivera siguen parados en la raya sobre no acoger la ley de bancadas que los obliga a votar el POT de manera positiva según lo manifestó la mayoría de concejales de esa colectividad.

“Informo que sea ha decidido que la ley de bancada que nos amordaza, no solo será para obligarnos a aprobar el sentido del POT, sino para votar sí a todos los 608 artículos. Es una decisión inaudita, nos convierte en notarios que solamente debemos firmar lo que diga el Distrito”, dijo este mismo 12 de noviembre el concejal Cancino.

