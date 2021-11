Marcelo Gallardo aclaró los rumores del posible regreso de Juan Fernando Quintero a River Plate. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

La palabra “Pronto”, junto a un emoji de un corazón rojo, generó un enorme revuelo en el entorno de River Plate, pues esa fue la respuesta que dejó el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero en sus redes sociales ante la pregunta del usuario Riveresfamilia sobre cuándo regresaría al club de Núñez.

Pero el coqueteo del ‘cafetero’ no quedó allí. Más tarde, el mediocampista subió una foto junto a su representante, Rodrigo Riep, con el mensaje “estamos trabajando”, acompañado de un corazón rojo y otro blanco, los mismos colores que distinguen a la entidad millonaria. Luego, el jueves por la tarde, acompañó una publicación con la frase: “¿Preparados para la segunda vuelta? #ELRETADOR”.

Juanfer Quintero ilusiona a la hinchada millonaria con un "pronto" regreso a River Plate / (Instagram: riveresfamilia)

Esto por supuesto generó todo tipo de incertidumbre en la hinchada de River ya que no es la primera vez que Juanfer expresa públicamente su deseo de retornar a River Plate, equipo que abandonó hace más de un año tras recibir ofertas desde China.

A sus 28 años, el antioqueño puede presumir de haber ido a dos copas del mundo consecutivas con la selección Colombia y espera llegar a la tercera el año que viene, acumulando ritmo de competencia suficiente para ser llamado por Reinaldo Rueda y dar los resultados que permitan pensar en una eventual clasificación.

Pues bien, en caso de retornar a River, club en donde ganó una Copa Argentina y una Copa Libertadores, quizá la más importante de la historia del equipo, Quintero estará condicionado a los intereses del entrenador a cargo del plantel, independientemente de que continúe o no el técnico Marcelo Gallardo, que ya conoce muy bien al jugador.

En ese sentido, desde River no ejercerían presión para traerlo, sino que esperarían un préstamo o un vínculo contractual favorable para River considerando que su firma con Shenzhen FC va hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, el ‘Muñeco’ Gallardo aclaró los rumores y dejó claro que, por ahora, la posibilidad de su regreso tendrá que esperar. Tras la contundente goleada del Millonario ante Patronato 5-0, el estratega comentó:

“No utilizo redes sociales, pero me entero de lo qué pasa. Él (Juanfer) se manifestó sobre las ganas de volver, pero es un deseo. Igual no es momento de hablar de salidas y regresos. Nadie en este club hablará de eso. Hasta qué no terminemos el campeonato. Todo lo que aparezca será falso”, puntualizó Gallardo.

No obstante, aquello que comenzó como una tendencia de un usuario en redes sociales con la etiqueta #VolvéJuanfer, podría materializarse mientras en el equipo millonario hay elecciones para decidir al sucesor del actual presidente, Rodolfo D’Onofrio. Sumado a esto, los aparentes problemas financieros de los equipos de la Superliga China han ilusionado a los hinchas de River Plate con el posible regreso del ‘10′.

La emergencia sanitaria y económica a causa de la pandemia del covid-19 ha derivado en inconvenientes para cumplir salarialmente a los futbolistas en una liga que está detenida desde agosto y que se reanudará en diciembre por decisión de la Federación China de Fútbol, que le dio prioridad a su seleccionado nacional en la clasificación a Catar 2022 por las eliminatorias asiáticas.

Si bien en Núñez expresan que no hubo ningún tipo de comunicación oficial, dejan claro que el futbolista sería bien recibido para reforzar al equipo de cara al inicio de la próxima temporada. Vale recordar que los asiáticos pagaron un monto cercano a los 10 millones de dólares por su ficha y le hicieron un contrato hasta fines de 2023.

