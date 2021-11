Ministro de Defensa de Colombia asegura que Irán y Hezbolá son enemigos de su país, apoyados por el régimen de Venezuela

Ministro de Defensa Diego Molano y su homólogo israelí Benjamín Gantz

En medio de la visita del presidente Iván Duque y otros miembros del gobierno colombiano a Israel, el ministro Diego Molano se refirió a Irán como un enemigo de Colombia, lo cual causó impactó en algunos sectores, teniendo en cueta que el país andino mantiene relaciones diplomáticas con la nación islámico.

En reunión del presidente Iván Duque con su homólogo Isaac Herzog en Israel, el mandatario colombiano ratificó los acuerdos comerciales, la construcción de una oficina de INNpulsa en Jerusalén y una lucha común. “Colombia e Israel comparten información de inteligencia, información estratégica y luchan contra el terrorismo internacional. De hecho, hemos dado golpes muy importantes gracias a esa cooperación”, afirmó el jefe de Estado.

El ministro Molano, quien acompañó al mandatario en el encuentro, amplió las razones de la colaboración en seguridad entre ambas naciones: “Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbolá que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Es un esfuerzo importante de información e inteligencia que desarrollamos con la fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de Israel”.

La preocupación de las autoridades colombianas, según dijo Molano, es la presencia confirmada del grupo terrorista, considerado uno de los más adinerados del mundo, Hezbolá, en la frontera con Venezuela donde, agregó, estaría en el territorio con apoyo del régimen de Nicolás Maduro, considerado dictador por el gobierno colombiano.

El ministro de Defensa afirmó que las colaboraciones entre Israel y Colombia se vienen presentando desde antes y la frontera con Venezuela tiene especial monitoreo y seguimiento debido a la información sobre el grupo terrorista islámico. Incluso, recordó que recientemente hubo una operación contra dos miembros de la organización que habrían hecho presencia en Colombia.

“Son cuatro ejes en los que se trabaja en un esquema de seguridad fronteriza: ciberseguridad y ciberdefensa, inteligencia estratégica y el paso hacia los temas aeroespaciales”, señaló el ministro Molano respecto a las actividades que sostienen los dos países.

Molano se reunió con su par israelí, Benjamín Gantz, a quien calificó como “un aliado de Colombia” y aseguró que las Fuerzas Militares nacionales “cooperan para fortalecer capacidades de seguridad fronteriza, ciberdefensa y actividades aeroespaciales”.

Sin embargo, las declaraciones del ministro Molano crear inquietud en algunos sectores, teniendo en cuenta que Colombia sostiene relaciones diplomáticas con Irán desde abril de 1975, aunque no tiene oficina consular en ese país y los trámites se realizan a través de la Embajada de Colombia en Turquía. En cambio, la República Islámica de Irán sí cuenta con una embajada en Bogotá.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se sostuvieron amplias relaciones diplomáticas con ese país. Incluso, Carlos Holmes Trujillo, cuando se desempeñó como canciller en el gobierno de Duque, recibió al embajador de Irán en Colombia, Mohammed Ali Ziyaee.

El diplomático iraní señaló en enero de este año, en diálogo con RCN Radio, que su país no representa un peligro para Colombia ni la región por sostener relaciones con Venezuela. Afirmó el diplomático iraní en ese momento que la supuesta amenaza de su país era una teoría divulgada por el gobierno de los Estados Unidos y que influencia las relaciones de los demás países con la República Islámica.

“Para nosotros Nicolás Maduro es el gobierno oficial del país y los países que no aceptan a Maduro, como gobierno oficial, no es válido para nosotros. El Gobierno venezolano, como todos, tiene problemas y personas que no les gusta, eso es normal”, sostuvo Ali Ziyaee a la emisora.

En cuanto a las relaciones de Colombia con Israel, estas se establecieron en 1957 y se ha centrado en el suministro de arsenal militar que tuvo auge en los gobiernos de Uribe y Santos. En 2017, el exmandatario firmó un acuerdo comercial y Benjamín Netanyahu se convirtió en el primer presidente de Israel en viajar a Colombia. Una relación que se ha sostenido y que ahora Duque asegura que se encuentra en “el punto más álgido”.

