Colombia reporta 1.917 nuevos casos de covid-19 este 8 de noviembre

Imagen de referencia. Vacunación contra el covid-19 en Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa (Camila Díaz)

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este lunes 8 de noviembre, 1.917 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 46.038 pruebas de las cuales 29.931 son PCR y 16.107 de antígenos.

El informe también señala que 38 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 127.571 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 5.016.959 contagiados, de los cuales 12.089 son casos activos y 4.860.315 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 346 contagiados, seguido de Bogotá con 218 y en tercer lugar Barranquilla con 188.

Hay 421 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 p. m. del 6 de noviembre ya se habían aplicado en Colombia un total de 49.123.580 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 17.758.857 personas, mientras que 4.310.836 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 147.349 terceras inyecciones, a manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una leve baja en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 322.289 dosis, de las cuales 82.693 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 25.389 fueron monodosis.

Especialistas advierten sobre un posible cuarto pico en Colombia

Cerrando la primer semana de noviembre, el Ministerio de Salud informó que se presentaron 2.061 nuevos contagios por covid-19 en todo el país, una cifra que no se veía desde hace varias semanas cuando los reportes indicaban que había menos de 1900 contagios diarios. De hecho, el pasado viernes tan solo hubo 1.975 casos positivos y 39 muertos, mientras que el sábado la cifra llegó a 1.999 y 32 fallecidos a causa de la pandemia. Pero el domingo aumentó de manera significativa.

Lo que hace pensar a las autoridades de salud que llegó el cuarto pico de la pandemia al país y que es momento de incentivar la vacunación en todos los ciudadanos y volver a tomar medidas de control para evitar que las UCI lleguen a colapsar o que se aumenten los casos de muertes por el virus.

El Ministerio de Salud no ha confirmado que Colombia este pasando por esta contingencia, pero sí que es necesario tomar medidas para evitar que se siga propagando el virus, “todavía no se puede hablar de un cuarto pico porque la positividad a nivel nacional sigue siendo baja. Los repuntes se han dado en algunas ciudades, por eso la meta es poder aumentar al máximo las coberturas de vacunación en este mes, para que diciembre y enero no sean meses para lamentar”, confirmaron especialistas del Ministerio al diario El Tiempo.

De hecho, días atrás el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio, señaló que en el último análisis beta, que es como se mide el contagio, indica que se subió a 0.45. “Significa que en noviembre podemos tener un pico, tema que nos preocupa mucho, entonces yo creo que en estas dos semanas debemos trabajar muy fuerte en el tema de vacunación y en aislamiento”, solicitó.

Reconoció que la posibilidad del cuarto pico se da por la afectación que ya viene presentando Antioquia, Norte de Santander y Atlántico; “además ya empezamos a ver ligeros incrementos en otros departamentos como Magdalena, y así va a ocurrir en todo el país cuando tengamos mayor circulación de delta”.

Por tal razón, hizo una invitación a la ciudadanía para que asistan a los puntos de vacunación, ya sea para recibir la primera dosis del biológico, completar el esquema de vacunación para hacer efectiva la inmunización o recibir la tercera dosis en caso que sea mayor de 70 años, con el fin de evitar la inminencia de un cuarto pico.

“Tenemos por ejemplo el departamento de Antioquia con 1.73 de tasa de ocupación por 100.000 habitantes, Valle del Cauca con 1.60, Atlántico con 2.02 y tenemos Norte de Santander con 3.65, estos departamentos tienen una presencia alta de delta”, alertó el viceministro con relación a la alta ocupación de UCI que se presenta en los departamentos con presencia de la variante delta.

Asimismo, Alexander Moscoso hizo un llamado a las entidades territoriales y EPS continúen con la tarea de realizar un rastreo de las poblaciones especiales, debido a que en las últimas semanas se habría descuidado esta importante labor que permite identificar los casos y sugerir un aislamiento para controlar el pico de contagios.

