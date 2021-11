Confirman la muerte de Tulio Mosquera, exalcalde de Alto Baudó secuestrado por el Eln

Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, confirmó la muerte del exalcalde de Alto Baudó, Chocó, Tulio Mosquera Asprilla.

A través de su cuenta de Twitter informó que el Eln, grupo armado que tenía en cautiverio al exmandatario local, se contactó con la Iglesia católica para que reciban el cuerpo sin vida de Mosquera.

Cabe recordar que, Tulio Mosquera fue secuestrado por el Eln desde el 24 de agosto de 2019.

De acuerdo con la información que entregó monseñor Darío de Jesús Monsalve, el exmandatario local habría muerto ahogado en un río.

Así mismo, monseñor Darío de Jesús Monsalve aseguró que compartió la noticia con los familiares del exalcalde de Alto Baudó.

“Los obispos hemos contactado, desde la Conferencia Episcopal, a la esposa y le hemos transmitido esta dolorosa noticia. Informamos también del hecho a la Nunciatura, que pedía su liberación como gesto de voluntad para acuerdos humanitarios en el territorio, azotado por violencias”, añadió el arzobispo a través de las redes sociales.

La noticia también fue confirmada por el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien además añadió que el Eln “debe cesar sus actividades criminales, cesar el secuestro, la instalación de minas antipersonal, el reclutamiento de menores y su actividad del narcotráfico”.

“A la familia del exalcade un abrazo de solidaridad y de condolencias. Paz en su tumba”, añadió el alto comisionado para la Paz a través de un video.

Según la familia del líder político, a comienzos de este año el Eln le estaba exigiendo 3.000 millones de pesos para liberarlo.

La prueba de supervivencia que el Eln entregó hace un año a la familia de Mosquera

En octubre de 2020 el Eln divulgó un video con el que demostraba que el exalcalde estaba vivo. En ese momento, el Gobierno nacional exigió la liberación de Tulio Mosquera Asprilla; sin embargo, no hubo espacio para negociación pues, Miguel Ceballos, quien era alto comisionado para la Paz, pidió que se liberara de inmediato y sin condiciones.

“El Gobierno nacional exige al Eln la inmediata entrega, sin condiciones, del señor Tulio Mosquera, y recuerda que si ese grupo no libera todos los secuestrados, y no cesa el secuestro y actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”, señaló en su momento Miguel Ceballos, a través de un video publicado en Twitter.