Casa E Borrero estrenó ‘Yo Bruja: hechizos y pociones para mujeres rebeldes’

Yo Bruja

En medio de una gran emoción, y luego de las múltiples dificultades que tuvo Alejandra Borrero en medio de la pandemia de coronavirus respecto al funcionamiento de ‘Casa E’, la actriz reabrió las puertas de ese espacio cultural, el pasado 15 de octubre. El teatro, que ahora lleva por nombre ‘Casa E Borrero’, anunció su renacimiento, en vocería de la actriz, en la noche del 12 de octubre, y ya es el escenario de diferentes montajes. En la noche del pasado 3 de noviembre se estrenó ‘Yo Bruja: hechizos y pociones para mujeres rebeldes’, obra protagonizada por Angélica Blandón y Alejandra Miranda.

“Ayer oficialmente renacimos Volvimos a florecer después de una pandemia llena de altos y bajos, de incertidumbres y miedos, pero por supuesto también llena de búsquedas, de sorpresas, de nuevas habilidades, nuevas modalidades, nuevos emprendimientos y también aprendizajes. Hoy nace Casa E Borrero que, en esencia, lleva el ADN de un pasado absolutamente maravilloso, lleno de éxitos, innumerables obras, Actores, Directores, Productores y miles de personas que han estado tras bambalinas en nuestras salas dando todo de sí para lograr cada noche un espectáculo impecable”, escribió Alejandra en su cuenta de Instagram.

‘Yo bruja, hechizos y pociones para mujeres rebeldes’ es un monólogo narrado a dos voces, Blandón y Miranda, en el que se narran todas aquellas situaciones que agobian a las mujeres en medio de una sociedad machista y manejada, predominantemente, por los hombres. Ambas actrices le dan vida a ‘Cassandra’ y a ‘El miedo’, respectivamente. Partiendo del uso de la palabra Bruja para referirse a las mujeres, la historia pretende contar como, por siglos, se ha denominado de esa manera a una mujer que, simplemente, desde su derecho humano, pretende alzar la voz, decidir sobre su propio cuerpo, y ser independiente.

De manera despectiva, las mujeres han sido catalogadas como brujas, hechiceras, paganas o feminazis por querer ejercer sus derechos. “Una historia de Brujas actuales y modernas, ¿Cuál es tu estereotipo de bruja? Si te dijéramos que todos somos brujas y brujos por amar nuestro reflejo, alzar nuestras voces y expresarnos sin tabús ni vergüenza, ¿cambiaría tu forma de ver a las ‘brujas’?”, cuestiona el teatro en su cuenta de Instagram que, también, por estos días, promociona las funciones de ’Pharmakon’, una obra protagonizada por la misma Alejandra Borrero y escrita por el fallecido Carlos Mayolo.

Es una producción de Deca Producciones, escrita por Ed Vega, y dirigida por Daniel Calderón. “A veces me preguntan porque me gusta rodearme de mujeres. Hoy quiero responder. Porque ellas son seres llenos de luz, su energía brinda paz y amor. Porque son poderosas y te enseñan a serlo. Porque son valientes y muy fuertes. Porque a su lado he aprendido miles de lecciones. Las amo porque en sus manos están el fruto de vida y muerte. Las mujeres te enseñan a ser humano. Amo a las mujeres porque su divinidad a salvado a este mundo de la destrucción”, escribió Vega, en su cuenta de Instagram.

‘Yo bruja’ cuenta con personajes como Margaret Jones, interpretada por María Cecilia Botero;, Circe (Andrea Guzmán); Juana de Arco (Jenny Vargas); Brujas de Salem (Mariángela Urbina escritora y presentadora de “Las Igualadas”); Lilith (Marisol Correa) y una Bruja Contemporánea (Yolanda Rayo). La obra tendrá la participación especial de Guy Davidyan. La obra, le contó Alejandra a la revista Vea, tuvo sala llena, en su noche de esterno.

Esta obra contará con la modalidad de usar WhatsApp entre sus herramientas. Esta novedad permitirá a la población hacer parte del montaje, por ejemplo, dejará que el espectador decida, por ejemplo, el destino de “Cassandra”. Los asistentes a la obra deben, obligatoriamente, llevar su celular y tener la aplicación descargada y activa. A través de un grupo a través de ese chat, se compartirán imágenes, mensajes, gifs, audios, videos, notas de voz y demás cosas que ayudarán en el desarrollo de la historia.









