Excomisionado de paz le envió mensaje a Peñalosa y a Federico Gutiérrez: “Hay que hablar sin vergüenza, como yo lo estoy haciendo”

Excomisionado de paz rajó de otros candidatos presidenciales, “hay que hablar sin vergüenza como yo lo estoy haciendo Foto: Colprensa (Ómar Nieto)

Miguel Ceballos, excomisionado de Paz del gobierno de Iván Duque y quien ahora hace parte del listado de candidatos presidenciales para el 2022, habló en Semana sobre su campaña política y cómo va a hacer para desligarse de los sesgos políticos que existen dentro de la cúpula del Gobierno del cual él hizo parte y con quienes trabajará en caso de ser elegido presidente. Además aprovechó para volver a tirar algunas pullas a otros candidatos que, según él, no están siendo claros con sus filiales políticas.

Hay que recordar que días atrás, Ceballos, explicó a través de su cuenta de Twitter cómo iba a funcionar su manifiesto político ‘TU’ partido independiente por medio del cual aspira llegar a la presidencia, él mismo confirmó que su campaña es de “derecha moderada”, ya que el ‘centro’ está validando los extremos e incentivando sus ideales radicales.

“Tenemos mucho por transformar, reparar, cimentar y construir, todo será hecho con moderación buscando siempre el balance en la conservación de las libertades y de las instituciones, representando a todos aquellos que no hemos sido reconocidos y validados por un Estado lejano”, aseguró a través de sus redes sociales.

Pensamiento que dejó claro en la en la entrevista que brindó a Semana, en donde, además, dejó claro que si bien trabajó para el Gobierno de Duque, no está de acuerdo con el pensamiento de otros políticos del gabinete y que ellos se están encargando de dañar el movimiento y de que el país pierda confianza en el sector político. Habló abiertamente de que uno de estos personajes es Maria Fernando Cabal y que por ella es que se está desvirtuando la derecha colombiana, pero no dejó atrás a Petro a quien señaló de perjudicar el sector de la izquierda.

“Cabal y la derecha extrema del Centro Democrático le han hecho mucho daño al pensamiento conservador auténtico. Y así como el extremo de la derecha radical hace daño, también hace daño el extremo de la izquierda radical representada por Petro. Colombia necesita posiciones políticas moderadas”, dijo textualmente en su entrevista con revista Semana.

Miguel Ceballos calificó ‘Tu Movimiento’ como una iniciativa social de "derecha moderada". Foto: Twitter @ceballosarevalo

Por otro lado, aprovechó para mandarle una pulla a los otros candidatos del “centro”, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, para que le confirmen a los colombianos sobre sus preferencias políticas, el excomisionado aseguró que ambos son candidatos de la derecha pero que no se atreven a confirmarlo porque le tienen miedo a que los señalen, “si son de derecha, que lo digan sin vergüenza, como yo lo estoy haciendo, porque este país necesita definiciones ideológicas y no ambigüedades que se diluyen en un centro que realmente en política no existe”, contó Ceballos.

De acuerdo con la postura del precandidato presidencial, el Gobierno no ha escuchado a diversos sectores de la población que están pasando por dificultados. En el manifiesto político indicó que estas personas no han sido “vistos, mirados, reconocidos y validados” por el Estado, por lo que aseguró que lo que viene ahora en su campaña es mostrarle a Colombia que se pueden hacer de manera diferente las cosas y así obtener resultados que ayuden a la población, pues hasta el momento, el país está pasando por dificultades.

