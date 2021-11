El Pibe’ Valderrama cuestiona a James por sus constantes lesiones: “Que me duele aquí y que me duele allá”

En Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio, entrevistaron a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama a días de conocerse los convocados por Reinaldo Rueda para los partidos ante Brasil y Paraguay en el mes de noviembre en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Catar 2022. Allí el exjugador colombiano se refirió a James Rodríguez y lamentó sus constantes lesiones.

Al interrogante sobre si el jugador del Al-Rayyan de Catar debía ser convocado, Valderrama no dudó y respondió con un tajante si, “La idea es que venga. Estamos esperando la lista, todos están a la expectativa porque se golpeó. Si se recupera en dos días sí está listo para volver”.

Sin embargo, ‘El Pibe’ se mostró preocupado por las constantes lesiones que sufre James Rodríguez. Vale la pena recordar que el colombiano estará ausente algunos días por la tarjeta roja recibida luego de ser víctima de un fuerte golpe en la décima costilla derecha, la mandíbula y la nariz, como lo mostró en sus redes sociales

“James es jugador de fútbol de calidad, ¿quién tiene dudas? Como jugador no tiene problema, el problema son las lesiones, que me duele aquí, que me duele allá. Así el técnico no lo puede llamar con lesión”.

Carlos Valderrama, aseguró que el país quiere ver a James con la camiseta ‘tricolor’ pues siempre que ha demostrado ser un jugador diferente cuando representa el país, “Nosotros los colombianos queremos que James esté en la Selección, pero que esté bien, porque lesionado no. James cuando se pone la camiseta es otro”.

James Rodríguez ha jugado 81 partidos con la selección Colombia de mayores. Su debut se dio hace once años, un 11 de octubre del 2011 en la victoria 2-1 ante la selección de Bolivia en la ciudad de La Paz. Durante esta época ha marcado 28 goles, ha dado 23 asistencias y convirtió dos autogoles.

De los 81 encuentros, Colombia ganó 43 partidos, empate 20 y perdió tan solo 18 encuentros . Además, jugó dos mundiales de fútbol (Brasil 2014 y Rusia 2018) y fue el máximo goleador del certamen realizado en el país sudamericano.

James Rodríguez envía un parte de tranquilidad tras el fuerte golpe recibido: “nada que preocuparse”

Pese a que las noticias respecto a James Rodríguez parecían no ser nada alentadoras, tras el brutal golpe que recibió en los últimos minutos del partido que su equipo Al-Rayyan perdió 1-2 ante Al Arabi el pasado sábado 30 de octubre, en la mañana de este lunes las cosas cambiaron de aspecto y el regreso del colombiano a las canchas podría no tardarse tanto.

Y es que según informó el club catarí, James se lesionó y permanecerá un tiempo fuera de los terrenos de juego. Este domingo, Al-Rayyan, donde el colombiano llegó al no ser tenido en cuenta por Rafa Benítez en el Everton, informó mediante un comunicado de prensa en sus redes sociales que “James tiene una contusión en la décima costilla derecha, necesita unos días para sanar”.

A pesar de que no se había confirmado el tiempo que tomará la total recuperación del ‘10′, el mismo colombiano despejó las dudas por medio de sus redes sociales y en las últimas horas envió un mensaje a sus seguidores.

“Después del golpe que he sufrido en el partido ya estoy un poco mejor. Como ven ha sufrido un poco la nariz y la mandíbula en el golpe. La costilla se llevó la peor parte, pero nada para preocuparse”, escribió el cucuteño en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación la acompañó con una fotografía en la que se evidencia un raspón en su mentón, producto del fuerte golpe recibido por un rival.

