César Gaviria estaría interviniendo por Álvaro Uribe ante la Corte Constitucional

Para hoy, en la Corte Constitucional, quedó programada la discusión sobre la tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto al caso que se adelanta en su contra y que determinaría si se detiene o continúa vigente la investigación. El periodista Daniel Coronell, en una publicación hecha por la W Radio, en la mañana de este martes, denunció que César Gaviria estaría interviniendo para llevar la conversación a favor de la muerte del proceso en contra de Uribe. “Inesperadamente, otro expresidente de la República se sumó a las voces que piden a la Corte Constitucional que falle políticamente a favor del imputado Uribe”, escribió el comunicador.

El debate, que se adelantará entre los nueve magistrados, y que definirán el destino judicial de Uribe, tendrá como punto principal aceptar o no la tutela que busca que se le quite la condición judicial de ‘imputado’ al también exsenador por parte de un juez que estableció que ese era el estado que debía llevar consigo luego de su renuncia al Senado. Uribe desistió de su posición en ese organismo para obligar a que su caso fuera llevado por la Fiscalía General de la Nación, y no por parte de la Corte Suprema de Justicia. De ser aceptada la acción de tutela, explica Coronell, “la Corte Constitucional le estaría dando a la Fiscalía un cheque en blanco para que archive el caso sin tener que pasar por un juez”. El fiscal Gabriel Ramón Jaimes podría cerrar el proceso a favor del expresidente, si así lo considera.

El periodista explicó que, por el momento, la votación está reñida, pues, de los nueve, hay cuatro en contra, cuatro a favor, y un indeciso, Jorge Enrique Ibáñez. Es aquí en donde entra el nombre de César Gaviria a relucir, pues, denuncia Daniel, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos, y otros magistrados, habría recibido llamadas de Gaviria, quien intentó persuadirlos para influir en su decisión final. “Sí, tal como lo oyen. Por alguna razón, el expresidente Gaviria se sumó al grupo de quienes buscan que la Corte decida revisar la tutela y falle como le conviene al expresidente Uribe”, escribió.

Coronell, en su escrito, aseguró que las acciones de Gaviria responden a conveniencias a su favor, y a razones políticas. “De acuerdo con su tesis, si Uribe es procesado todos los expresidentes de Colombia podrían terminar en la cárcel. Nadie ha entendido muy bien las razones por las que dice eso pero el expresidente Gaviria muestra el ejemplo del Perú para sustentar su apocalíptica teoría”, redactó.

La apretada votación, que tiene su desempate en manos de Ibáñez, tiene como ponentes a favor de declarar la tutela como procedente a Paola Meneses, Gloria Ortiz, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo. Quienes están a favor de que se mantenga el estado de ‘imputado’ sobre Uribe son Alejandro Linares, José Fernando Reyes, Cristina Pardo y Diana Fajardo.

Respecto a Ibáñez, quien definiría con su voto el destino de las acciones sobre Uribe, acusado de haber cometidos actos relacionados a soborno de testigos y al fraude procesal, Daniel Coronell explicó que si el magistrado acepta que la tutela es improcedente debido al error que cometió Jaime Granados al retirar la impugnación del fallo de primera instancia, “Uribe permanecerá imputado y el proceso persistirá”, de lo contrario, “el jefe del Centro Democrático continuará disfrutando de su condición de intocable”.

Aunque se espera que hoy se conozca un resultado, según destacó Coronell, no descartó que, según algunos expertos en la materia, la votación se posponga para la próxima semana. “Hay grandes presiones para que la decisión sea tomada hoy miércoles (...) Sin embargo, otros apuestan a que la votación se va a posponer nuevamente para la próxima semana y así esta película de suspenso continuará”, concluyó el periodista en su nota para la W Radio.





