Niña estadounidense de ocho años se perdió en El Peñol, víctima de una pelea por su custodia

Menor reportada como desaparecida, Lorena Von Karin. Foto: Alcaldía El Peñol

Una menor de ocho años de edad fue reportada como desaparecida en el municipio de El Peñol en Antioquia, desde el pasado 29 de octubre. Ese día fue la última vez que se vio a la Lorena Von Karin, quien estaría en compañía del padre, mientras la mamá trata de ubicarlos, para volver a tener contacto con su hija.

La Alcaldía de El Peñol activó el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de la menor, quien es descrita como de piel trigueña y cabello castaño oscuro y la última vez que se le vio llevaba un blusa y una licra grises y mechones rojos en su cabello.

Quién tenga información que permita encontrar a la pequeña podrán comunicarse con los teléfonos : 604 851 50 40 y 321 877 44 39 de la Policía o al 311 321 87 76 de la Personería de El Peñol.

El hecho ha generado preocupación y confusión en la comunidad antioqueña, debido a que la información indica que la menor está en poder del padre desde hace más de un año, a través de acciones irregulares y ahora la oculta de su mamá.

De acuerdo con el diario El Colombiano, Yanara Vega Fatela, la madre de la menor y ciudadana cubana residente en Estados Unidos, fue quien interpuso la denuncia de la desaparición, tras perder contacto con su hija.

La mujer aseguró que sostuvo una relación Daniel Von Karin, el padre de la menor, un alemán con nacionalidad norteamericana. La niña nació y a los dos años se separaron e inició un proceso judicial por su custodia. Inicialmente él tenía derecho a verla y compartir con Lorena, pero todo cambió cuando la menor creció.

Cuando la menor cumplió 7 años, el pasado 17 de julio, el hombre la tomó y la sacó sin el permiso de su madre de Estados Unidos. Viajó, según dijo la mujer, hacia Ecuador y posteriormente cruzó la frontera para ingresar a Colombia, donde sostenía una relación con otra mujer.

Habría sido esa mujer, colombiana, quien le informó del paradero de la menor a Vega Fatela, y esta viajó al país para encontrarse con su hija. Al parecer, de acuerdo con el diario antioqueño, la pudo ver varias veces en viajes constantes entre Estados Unidos y Colombia, hasta el pasado 29 de octubre.

Ese día, en medio del proceso judicial por su custodia, la madre recibió la orden de restitución de la menor que quedaría bajo su cuidado. Ella viajó hasta la finca donde residía el padre y la niña para notificar la decisión, pero no los encontró y no tiene información de su paradero.

Debido a esa situación, Vega Fatela se dirigió a las autoridades para reportar la desaparición, como posible huida del padre con la niña. Tras el denuncio, el Juzgado Promiscuo de Marinilla activó el mecanismo de búsqueda urgente para evitar que salgan del país.

Las autoridades ya fueron oficiadas para iniciar la búsqueda, con el fin de que la madre pueda hacer efectiva la restitución del cuidado de la menor, como Medicina Legal, la Unidad de Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Policía y Migración Colombia.

Ahora la madre espera que el padre la devuelva sana y salva, pues teme que sus acciones, puedan provocar un daño peor o continuar ocultándola para impedir compartir la custodia de la niña, aunque podría estar incurriendo en delitos más graves.

Ese drama familiar también ha generado dudas entre la población, pues manifiestan que no está desaparecida al estar junto al padre. Sin embargo, su madre, quien tendría la custodia legal, no conoce el paradero de su hija y no ha autorizado su traslado.

De acuerdo con Telemundo 52, a finales del 2020, después de que la menor saliera del país, se inició un proceso por presunto secuestro de la niña en Estados Unidos. El padre tenía autorización para viajar sin permiso de la mamá a Alemania, por su nacionalidad, pero no hacia otro destino.

