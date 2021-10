Esto es lo que piensa Alexa Mena, mamá de La Segura, sobre la comunidad LGBTIQ+

Fotografía tomada de Instagram @alexa_mena1

Para Alexa Mena, madre de la generadora de contenido La Segura, la interacción con sus seguidores es de vital importancia, por lo que, a través de sus historias de Instagram, decidió responder a las preguntas de los más curiosos que se atrevieron a indagar sobre su edad y la opinión que tiene respecto a la comunidad LGBTIQ+.

En la popular dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un arriesgado internauta se atrevió a preguntarle por su edad, a lo que la también generadora de contenido le respondió con una fotografía en la que luce un corto vestido negro en tela de durazno y unas botas de caña alta que dejaban al descubierto una pequeña parte de sus largas extremidades inferiores, con el texto: “45 años”, junto a un corazón morado.

Otra de las preguntas que le hicieron a madre de La Segura, fue la opinión que tiene respecto a la comunidad LGBTIQ+ y esta fue su respuesta:

“Hoy día cada quien es libre de elegir como quiere ser, nadie debe juzgar sobre la identidad sexual de alguien ni sobre un movimiento que la promueva. Cada quien se debería juzgar a si mismo. Bendiciones”, concluyó la mujer.

El contenido fue divulgado por ‘ChismesHoyCol’, encargado de replicar las publicaciones que hacen las celebridades en sus redes sociales. Allí se acerca a los 300 ‘me gusta’ y supera los 30 comentarios que generaron los seguidores, algunos de los cuales señalan que parece de más edad por la cantidad de maquillaje que utiliza, así como resaltan la cantidad de cirugías que se ha practicado.

“Parce, de 50 y hasta más por la cantidad de cirugías”, “Muy bonita pero se ve más joven Amparo Grisales”, “A eso le llamo tercera edad con estilo”, “De la identidad sexual tiene razón, todos somos libres”, Hermosa en todo el sentido de la palabra”, “Que triste que a su edad, ya tenga tantos arreglos cuando se supone que es una edad de madurez y fortaleza”, “A pesar que se ve muy bien, se ve de más edad”, entre otros.

Cabe mencionar que, recientemente la generadora de contenido realizó una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram en la que aprovechó para responder algunas de las preguntas de sus seguidores. Uno de ellos quiso saber cuántas cirugías se ha practicado hasta el momento.

“Mira. yo me coloqué biopolímeros en los labios y realmente llevo tiempo tratando que este labio mejore, si pueden notarlo, el se parte por la mitad y estoy aplicándome unas cositas para que esto baje. De lo único que me arrepiento es de haberme hecho esta vaina, es más ya me la operé yo me hice una pequeña cirugía para que me sacaran el producto de allí, pero quedé igual”, mencionó la influenciadora.

Otra de las confesiones que llamaron la atención de su transmisión en vivo, fue el hecho de haberse sometido a varias liposucciones para tener la figura que la caracteriza, así como el aumento del tamaño de sus senos y una rinoplastia.

Con respecto al tono de su voz, la mujer mencionó que hace algún tiempo se sometió a un tratamiento hormonal en el afán de querer buscar la perfección de su cuerpo, sin embargo, el resultado no fue el esperado y le quedó un tono de voz más grueso.

Asimismo, se dirigió a las personas que especulan que su sexo “No es porque sea hombre, a veces me dicen eso (…) No soy hombre, ¿cómo así que si soy hombre?, entonces ¿cómo parí tres? Tampoco con la ignorancia”, respondió Alexa.

