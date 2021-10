La particular enfermedad que padece la diseñadora Johanna Rubiano.

Cansancio, agotamiento, falta de aliento y un terrible dolor en el cuerpo, fue la confesión que hizo la joven diseñadora de modas, Johanna Rubiano, quien le contó a sus seguidores que próximamente deberá realizar una intervención para retirar sus implantes de seno, los cuales según ella, la estaban envenenando.

La silenciosa enfermedad, que desde hace años está atacando a la artista, se llama síndrome de Asia, a la cual su cuerpo había reaccionado con motivos de sus implantes mamarios.

En su publicación, Rubiano detalló que desde hace más de 20 años ella tiene implantes de seno, los cuales cambió hace aproximadamente 5 años; sin embargo, desde entonces su salud empezó a deteriorarse, sin pensar que estos eran los causantes de sus constantes malestares.

“He estado implantada por 22 años y hace 5 años me hice cambio de prótesis, que me llevaron progresivamente a deteriorar mi salud a tal punto que hice mil cambios en mi vida, en mis hábitos alimenticios, ejercicio y nada me servía, todo me llevaba a terminar en un sin números de dolores musculares y síntomas que cada día fueron robando mi salud”, inició contando la diseñadora.

Sumado a esto, detalló cómo fue y ha sido la lucha para encontrar la verdadera razón por la cual se sentía mal, a pesar de mantener hábitos saludables, pues por más medicamentos y descanso, ella cada día sentía que era un martirio ponerse en pie para empezar su día.

“Por muchos años me diagnosticaron fibromialgia, fatiga crónica y hasta algunos médicos me enviaban a descansar porque trabajaba mucho, tome varios descansos y nada me servía, mis síntomas se incrementaban de manera asombrosa a tal punto que mi mesa de noche se convertía en una droguería, vivía medicada para poder tolerar un día normal en mi vida”, explicó en su publicación.

Luego de una cantidad de consultas y exámenes médicos, Johanna les contó que hubo un punto en su vida en que ella se sentía sin fuerzas para seguir luchando, pues ya sus síntomas eran insomnio, visión borrosa, pérdida de la memoria, migrañas, dolor del cuerpo, pero jamás contempló que fueran los implantes los que generaban todo ese colapso en su cuerpo.

Sin embargo, una tarde la visita de una pareja en busca de una chaqueta le dio una nueva esperanza para mejorarse de los síntomas que padecía y de los que no tenía explicación.

“La misericordia de Dios es grande, envío a mi médico internista a mi stand en julio, lo llevó obligado su linda esposa por una chaqueta, ahí nos reencontramos, se asombró de verme con una bebida energética en mi mano, le expliqué que si no era así no podía soportar un día de trabajo,” cuenta Rubiano, quien agregó que esto le preocupó al galeno, por lo que él le solicitó que se realizará nuevamente unos exámenes para poder verlos y tal vez encontrar lo que le sucedía.

“Me pidió que el quería enviarme hacer varios exámenes para saber si tenía alguna enfermedad auto inmune, y en mi agotamiento le dije seriamente: Dr. estoy cansada, siento que algo no está bien en mi cuerpo y no creo que sea solo fibromialgia, siento que no pueda vivir así el resto de mi vida”, sostiene en su escrito Johanna.

En su publicación, ella contó que ese día le explicó al doctor que ella se sentía tan mal que era como levantarse, y sentir que su cuerpo no había descanso “amaneces con dolor en todo el cuerpo sin razón alguna migrañas, ansiedad, insomnio, visión borrosa , pérdida de memoria y muchos más que me esta pesando la vida”.

Al finalizar, contó que gracias a ese doctor hallaron que sufría de síndrome de Asia, por lo que deberá hacerse el retiro de sus implantes, ya que estos son los que tienen perjudicada su salud.

