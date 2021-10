La razón por la que Dimayor no publica los audios del VAR en la Liga y Copa BetPlay

Deportivo Cali logró vencer este domingo 24 de octubre a Rionegro Águilas 2-1 en el estadio Alberto Grisales del Oriente Antioqueño. Antes de disputar ese encuentro, el club vallecaucano emitió un comunicado oficial protestando por el arbitraje del que consideraron los perjudicó en la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay 2021 donde cayeron eliminados 3-2 en el marcador global por Atlético Nacional.

Este hecho generó controversia arbitral tras unas declaraciones del director técnico Rafael Dudamel, quien sostuvo en conferencia de prensa que el árbitro Carlos Ortega le mintió en el terreno de juego en una jugada que le rebotó en la mano al defensor central Emanuel Olivera, asegurando que picó en su cuerpo.

A raíz de ese hecho en particular, el club verdiblanco solicitó acceso para escuchar los audios del VAR, tal como sucede en las eliminatorias Conmebol cuando se detienen los partidos para analizar jugadas dudosas, además de pedir que el juez designado para el partido del domingo 24 de octubre no fuera Nicolás Gallo, de quien aseguran, en repetidas ocasiones les ha perjudicado los partidos con su arbitraje:

Nos gustaría tener acceso a los audios del VAR en el momento de esa jugada. Por sorpresa conocemos que el árbitro para el próximo domingo en Rionegro, válido por la fecha 15 de la Liga, entre Águilas Doradas y Deportivo Cali será el señor Nicolás Gallo, quien de manera increíble nos ha perjudicado en varios partidos, no solo como árbitro, si no en el VAR. Le solicitamos que no sea el señor Gallo el árbitro para el partido referido y sea nombrado otro en su reemplazo