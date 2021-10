Luly Bossa encendió la redes sociales con sensual fotografía

Luly Bossa en redes sociales.

Luz Helena Bossa Brieva, conocida en el mundo de la farándula colombiana como Luly Bossa, es una de las actrices colombianas que ha incursionado en la plataforma de contenido para adultos Only Fans. Allí, la artista despliega toda su sensualidad, algo que la ha caracterizado durante su carrera en el mundo del entretenimiento.

Pues bien, como si fuera un abrebocas, la también empresaria publicó recientemente una fotografía en su perfil de Instagram, donde dejó a más de uno con ganas de suscribirse a su contenido exclusivo.

Algunos de los comentarios que recibió la actriz fueron:

“Mi amor platónico ufff me alegrastes el dia”, “Eres exesivamente bella Luli”, “Hermosa mi amor bello, Seria el único onlyfans que pagaría y de mas que el único que no voy a ver….”

Pero este no fue el único contenido que publicó Bosa y en donde se nota el desborde de sensualidad. Hace unos días, posteó en la misma red social una fotografía con la que protagonizó la portada de la revista TV y Novelas, y que acompañó con el siguiente mensaje:

“De esas portadas de hace rato con titulares muy rojos, pero que también hacen parte de mí. También soy esto y querer cada centímetro de este cuerpo me ha tomado años. Abrazarme hasta el alma me ha tomado mirarme al espejo y decir “Te amo Luly bossa, eres bella por dentro y por fuera”. Sin importar nada de la bulla que viene a decirme, ¿quien te crees que eres? Pues sí, esto también soy yo, no solo la mamá con capa invisible, la que lucha, la guerrera, la actriz, y muchas calificativos positivos más que me han dado y que me cuesta aceptar, también soy está mujer que sigue luchando contra la perfección que quisiera ver en mí. ¿Ya sé amaron hoy? Es necesario darnos abrazos a nosotros mismos”.

Luly Bossa confesó cuánto tiempo lleva sin tener sexo

La popular actriz también fue noticias hace unos meses, ya que en una entrevista confesó que desde hace años, a raíz de una desilusión en el amor, dejó de intimar.

La respuesta de la reconocida artista se dio cuando Diva Rebeca le preguntó acerca de la fecha de la última vez que se hizo una prueba de VIH, esto hizo que Luly empezará a pensar y resultara revelando que no lo tiene muy claro, pues desde hace muchos años no tiene una pareja para sostener relaciones.

“Tengo años sin tirar”, exclamó Luly Bosa en la entrevista haciendo alusión a que lleva mucho tiempo sin tener intimidad con alguna persona.

Ante su respuesta, el entrevistador no pudo creer lo revelado y le indagó si eso era verdad, pues luego de ser una de las mujeres más deseadas del país, no creía posible que ella no tuviera encuentros íntimos con alguien. A lo que ella respondió: “Mi última relación fue en 2008, que fue mi último noviazgo, pero me enteré de cosas horribles, entonces yo preferí abrirme del parche. Hice un alto, Angelo me empezó a absorber, pero fue una decisión que tomé”, contó Bossa.

Por consiguiente, ante su asombro Diva le insistió y le preguntó: “Quedé traumatizada, aquí entre amigas, ¿Ni una paja?”, a lo que Luly le contestó: “Nada. Hace años me regalaron un vibrador” y entre risas agregó, “pero las pilas se alcalinizaron por la falta de uso”. Y puntualizó que no había con quien hacerlo.

