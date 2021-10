Cae banda de extorsionistas a hombres maltratadores que operaba al servicio del Clan del Golfo en Córdoba

Por intimidar y lastimar hombres maltratadores y que alteraban la convivencia ciudadana en tres corregimientos del departamento de Córdoba, cayó una banda de extorsionistas de la que hacía parte alias La Gorda, mujer que se comunicaba con las víctimas para cobrar y efectuar su accionar a modo de venganza.

De acuerdo con una investigación adelantada por el Gaula de la Policía Nacional, la mujer le cobraba sumas de dinero a víctimas de maltrato en el departamento para hacer justicia contra hombres que golpean a sus compañeras sentimentales y posteriormente, con el dinero recaudado, hacía la entrega de los fondos a jefes del Clan del Golfo que delinquen en la región.

También se hicieron públicas denuncias contra ciudadanos que alteraban la tranquilidad formando grescas o discusiones en público. Entre 200.000 y 500.000 pesos le cobraba la estructura delincuencial de la que hacía parte La Gorda a estos ciudadanos como forma extorsión. Uno de los hombres que tuvo que pagar multa relata cómo fue abordado para dar dinero a la banda extorsionista:

Me estaba tomando unas cervecitas y me formé una pelea. Al día siguiente me mandaron una notificación de una señora que le dicen ‘La Gorda’, que es la que manda aquí en el pueblo, (y yo) asistí a esa reunión y me han cobrado 200 mil pesos por haber peleado y formado escándalo