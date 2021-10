Video | Las espectaculares atajadas de David Ospina en la octava victoria en línea del Napoli en la Serie A

David Ospina, de 33 años de edad, tiene contrato con Napoli hasta junio de 2022. REUTERS/Daniele Mascolo

Este 17 de octubre David Ospina volvió a ser figura con el Napoli. El guardameta, que apenas tres días atrás estaba en Barranquilla atajando con la selección Colombia por eliminatorias, fue pieza clave en la victoria por la mínima diferencia sobre el Torino, con la que el azzurro se afianzó en el liderato de la Serie A: al ganar los ocho primeros partidos de esta temporada.

El colombiano fue elegido por encima del joven Alex Meret para jugar de titular pese a que regresó a Italia el viernes y apenas pudo entrenar con el equipo el sábado, hecho que evidencia la confianza que el DT Luciano Spalletti deposita en él. ¿Y cómo no? Si en septiembre fue el mejor cancerbero en Europa, según el Observatorio de Fútbol CIES, y en la actual temporada es el portero que más vallas en cero suma en la Serie A, un total de cuatro.

Pues bien, retribuyendo la confianza de su entrenador es que Ospina fue determinante en la victoria sobre el equipo de Turín. Spiderman, como con cariño le apodaron los hinchas del Napoli debido a sus habilidades bajo los tres palos, tuvo dos atajadas que destacaron.

La primera intervención del cafetero fue registrada cuando el reloj marcaba el minuto 28 del partido: el centrocampista croata Josip Brekalo pateó de media distancia al primer palo, pero el guardameta con su guante derecho le impidió celebrar el gol.

La segunda atajada se dio en el minuto 64. Brekalo dejó a tres rivales en el camino, uno de ellos el zaguero senegalés Kalidou Koulibaly, para quedar mano a mano con Ospina. El golero aguantó el remate y, cuando el delantero rival cruzó el balón, estiró su brazo izquierdo para mantener su arco en ceros. Sus compañeros y hasta los jugadores del Torino le reconocieron la maniobra.

El gol del Napoli llegó solo hasta el minuto 80, gracias al nigeriano Victor James Osimhen, que está firmando una temporada de ensueño. De cabeza, tras un espectacular sostenido en una jugada en la que imperaron los rebotes, mandó a guardar la esférica al fondo de la red. Previo a ello, habían estado cerca de abrir el marcador el mexicano Hirving Lozano y el italiano Lorenzo Insigne, que erró un penal.

Con el triunfo, Napoli suma 24 puntos en la Serie A (puntaje perfecto), de cerca seguido solamente por el AC Milan, que acumula 22 unidades. Habrá que ver si el próximo partido, por la Uefa Champions League, ratifica su buen momento ante el Legia, el líder del Grupo C.

LOS ELOGIOS DE LUCIANO SPALLETTI PARA OSPINA

Un día antes del partido contra el Torino, Luciano Spalletti se refirió tanto al buen momento deportivo de David Ospina como a la sana rivalidad con Alex Meret; así mismo, vaticinó que le confiaría la titular una vez más.

“Cuando lo necesitamos la última vez, Ospina estaba allí. Para nosotros es una ventaja. Ospina fue a la selección nacional y jugó la otra vez. El discurso final es el mismo: el viaje no le afectó. Fue el mejor, obtuvo 10 en la boleta de calificaciones”, comentó.

Spalletti también agregó que “decir que contra Torino le toca atajar a Meret porque Ospina llega tarde, ¿es un cumplido para Meret? No. Esto no es gratificante para él. Tendrá más espacio porque se lo merece, no porque vaya a forzar una situación de un problema que no existe. De su declaración se deduce que su compatriota tendría minutos en la Europa League, pero habrá que ver.

SEGUIR LEYENDO: