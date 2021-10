“El mundo sigue mudo frente a violadores y asesinos de niños y niñas ¿Hipocresía?”: María Fernanda Cabal sobre ‘Perra’, canción de J Balvin

J Balvin ha sido uno de los personajes más polémicos en los últimos dos meses. No solo tuvo un mediático enfrentamiento a través de redes sociales con el cantante puertorriqueño René, conocido popularmente como residente, sino que, además, estrenó una canción llamada ‘Perra’, de la mano de la cantante originaria de República Dominicana Tokischa. La canción ha causado revuelo debido a su letra, pues, de acuerdo con quienes se han mostrado en contra, se trata de una canción denigrante, machista, y misógina. Fue la misma Marta Lucía Ramírez la que llenó de adjetivos negativos el tema y, ahora, la senadora y precandidata a la presidencia, María Fernanda Cabal, se refirió a la composición.

En una entrevista en la revista Semana, Cabal habló del tema del reguetonero paisa junto con otras mujeres referentes en el país. Aseguró que, aunque para ella se trata de una canción lejos de ser positiva, no es algo nuevo en el reguetón. “No se puede negar que es vulgar, pero ese género siempre ha sexualizado en sus canciones y hay público para todo. Además, puedo asegurar que lo bailarán muchas mujeres. En el entretanto, el mundo sigue mudo frente a violadores y asesinos de niños y niñas en el Congreso de Colombia. ¿Hipocresía?”, cuestionó la senadora del Centro Democrático.

“Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa’ quedarnos pegao’”, se le escucha cantar a la joven de 25 años que, recientemente, colaboró con la cantante española Rosalía en una canción llamada ‘linda’, y con el artista venezolano Danny Ocean. La joven ya ha estado en el ojo del huracán por canciones como ‘desacato escolar’, en donde, al igual que en ‘perra’ habla de sexo de manera explícita, y hace evidentes alegorías al consumo de drogas, aún y cuando ella misma ha aceptado que esta sobria, desde hace años, de cualquier tipo de sustancia alucinógena.

Al igual que Cabal, para Semana expresaron su opinión mujeres como Katherine Miranda, Ángela María Hurtado, y Florence Thomas. Esta última se atrevió a decir que Balvin lo que necesitaba era estar en la cárcel. Thomas, en lo que aseguró para el medio de comunicación, calificó el video como racista y resaltó la imagen en la que se ve a Balvin paseando a dos mujeres afro, como si fueran perros, mientras ellas se movilizan de rodillas, sostenidas de una cadena.

J Balvin y Tokischa

“Tuve mucha dificultad para ver el video de J Balvin hasta el final. No lo pude ver, es decir, yo estaba sofocada y espero que a todas las mujeres colombianas les pase lo mismo. En esa canción, llamada Perra, él no va a hablar de la hembra del perro, el mejor amigo de los humanos (...) Es muy difícil soportar ese video y no sé si haya lugar a una solución penal, pero creo que no, desafortunadamente. Pero sí debería haber una sanción social, porque yo no había visto un nivel de violencia simbólica así (...) ¡Cárcel para J Balvin!”, declaró para la revista Semana.

En el video se pueden apreciar diferentes escenas que siguen generando malestar entre los acérrimos críticos del Balvin y de Tokischa. Hacia el primer minuto del clip, se ve al colombiano salir de uno de los callejones llevando dos correas en la que lleva a dos mujeres disfrazadas de perro, así mismo, además de las referencias sexuales en la letra, se pueden ver bailes sugestivos. “Te pongo en cuatro patas, eres perra, no eres gata”, canta José.

Las críticas, tal y cómo se mencionó previamente, no se han detenido. La periodista Claudia Palacios, por ejemplo, aseguró que J Balvin y Maluma son “dignos representantes de la instrumentalización de la mujer”. En una columna que hizo para el periódico El Tiempo, llamada ‘Ey, Maluma y J Balvin’, la comunicadora ejemplificó la forma en la que, mientras que los dos reguetoneros colombianos hablan de sexo y mujeres en sus letras, en Colombia la brecha entre hombres y mujeres es extensa, en diferentes aspectos. La desigualdad de condiciones prevalece, y para Palacios este tipo de canciones son el claro ejemplo de la sumisión e inferioridad de la mujer respecto al hombre.

“Imagino a una de las 500 mujeres del Huila que espera que se beneficien con la inversión de $4.000 millones del primer proyecto tipo para la equidad de género, llegando con su emprendimiento a una negociación en la que sus contrapartes han escuchado, tarareado o bailado Gata o Perra (…)”, escribió Palacios que, a su vez, sin decir mucho sobre Tokischa, también la mencionó en su texto. La joven cantante ha estado en el ojo del huracán desde sus inicios. Sin pelos en la lengua, pudor o pena, Tokischa habla plenamente de sexualidad, y disfruta de ser ella misma.





