Colombia tiene otras 2.027.400 vacunas de Astrazeneca para inmunizar a los mayores de edad

Para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, que tiene unas metas ambiciosas que se esperan cumplir antes de que finalice el año, Colombia recibió este 17 de octubre un nuevo lote de dosis anticovid. Alrededor de las 4:20 p.m. llegaron 2.027.400 viales de AstraZeneca, las cuales fueron compradas a través del acuerdo bilateral que sostiene el Gobierno con esta farmacéutica. Según el Ministerio de Salud (MinSalud), estas dosis servirán para inmunizar a todos los mayores de 18 años.

Con este envío, el país ha recibido 11.043.960 vacunas de Astrazeneca. De estas, 2.066.400 arribaron a través del mecanismo Covax, 8.019.960 mediante el acuerdo bilateral y 957.600 gracias a donaciones.

En términos generales, hasta la fecha Colombia ha recibido 56.488.824 dosis de vacunas de los cinco laboratorios cuyas vacunas están disponibles en el país: Astrazeneca, Janssen, Moderna, Sinovac y Pfizer. En esta cifra se incluyen las vacunas adquiridas por el sector privado, las donaciones de España y Estados Unidos, las que han llegado por el mecanismo Covax y por negociación bilateral.

Se espera seguir aumentando esta cifra, sobre todo para que el país no vuelva a pasar por la escasez de vacunas que afrontó entre agosto y septiembre. Por el momento, MinSalud asegura que hay dosis suficientes para inmunizar a los colombianos y hacen una invitación a que quienes no se han aplicado la primera dosis anticovid o deben completar sus esquemas de vacunación, lo hagan pronto.

El proceso desde los grupos etarios, según un informe reciente de MinSalud, señala que el 97,5 % de los mayores de 80 años ya tienen una dosis de la vacuna contra el covid-19, mientras que el 85,8 % ya tienen las dos. En orden, el grupo que está entre los 70 y los 79 años presenta cifras de 90,1 y 83,4 %; mientras que en el de 60 a 69 se habla de márgenes del 85,8 y el 76,1 % respectivamente. Les siguen los de 50 a 59 con 76,8 y 65,6 %.

“Miremos experiencias del mundo donde los porcentajes de vacunación no son altos y están teniendo un repunte de casos, que nos generan alarmas. Debemos recordar que tenemos linajes más transmisores, como Delta; ya vimos el impacto, no tan grande, pero ya hay impacto en Antioquia y Norte de Santander. No es momento de relajarnos, es momento de protegernos, cuidarnos; la mejor opción es vacunarnos”, dijo el viceministro Moscoso.