Los drogaron y luego los robaron: así fue el millonario asalto protagonizado por dos mujeres en Bogotá

Los jóvenes, que se encontraban departiendo en un bar de ese sector del noroccidente de Bogotá, fueron abordados por dos mujeres. Foto: referencia de Getty

En plena reactivación de los bares y discotecas ya se registran lamentables casos donde los delincuentes utilizan alucinógenos para drogar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias. El más reciente hecho ocurrió en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, donde esta vez fueron dos hombres los afectados.

Los jóvenes, que se encontraban departiendo en un bar de ese sector del noroccidente de la capital, fueron abordados por dos mujeres, con las que se tomaron unos tragos, donde habrían sido drogados y posteriormente asaltados.

Kevin Ávila, una de las víctimas, le contó a Noticias RCN que cuando estaban en el bar, una de las criminales le echó alguna sustancia alucinógena en la bebida y que por eso no sabe cómo resultó en su vivienda donde se llevaron bienes que ascienden a los 9 millones de pesos.

“Se llevaron mi computador, se llevaron tres celulares, una play station, una maleta. Sacaron todo lo de mayor valor porque no alcanzaron a llevar más”, expresó Ávila al informativo.

El hombre le contó a ese medio que se percataron del millonario robo hasta el otro día cuando se despertaron luego de ser drogados. Además, en las cámaras de seguridad se observa que los jóvenes entraron con las ladronas a quienes se les observa salir, horas después, con algunos de los elementos hurtados.

Asimismo, el afectado asegura que las mujeres no se robaron nada más porque físicamente no les fue posible, sino, asegura, hasta le hubiesen desocupado el apartamento. Por el momento no hay pronunciamiento de las autoridades.

INSEGURIDAD EN AUMENTO

De acuerdo con cifras de la propia Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto de este año se presentaron 65.207 casos de hurto a personas, 12.000 casos más que los reportados el año anterior durante el mismo periodo, es decir que, en la capital roban a 11 ciudadanos cada 60 minutos.

Ante este preocupante panorama, salir a las calles de la capital se ha convertido en un constante motivo de preocupación para los transeúntes dado que los delincuentes ahora varían de modalidad y el modus operandi suele ser ir en grupos grandes o hacer el uso de armas traumáticas contra las personas que roban.

Pese a que parece que todo los robos fueran por el azar del destino, lo cierto es que, en muchas ocasiones los ladrones estudian de forma detenida a la que será víctima, antes de proceder a atacar a las personas, los ladrones observan si de lejos se alcanza ha ver alguna pieza de valor (celulares, computadores, joyas, audífonos entre otras).

“En un tiempo estuvieron de moda los Sony Ericsson. Uno identificaba la capsulita y decía, uy, lo lleva, y entonces, pues pague por perro. Eso fue 14 años atrás, pero se hace con todas las marcas; uno las estudia por internet, no crea que uno no es educado”, contó al diario El Tiempo, el ladrón Carlos, que lleva desempeñando esta labor criminal desde los 14 años y que actualmente hace parte de una banda que roba usualmente automóviles. Agregó que “Hay unos teléfonos muy ‘lukeros’. Por uno le pueden dar a uno entre 200 y 250 mil pesos en el centro de Bogotá”.

De hecho, la ola de inseguridad en la capital colombiana se manifestó en la opinión de los residentes de la ciudad con la peor percepción de seguridad de los últimos 4 años, de acuerdo con la encuesta Bogotá Cómo Vamos que elaboran la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Javeriana y la Fundación Corona.

De las 6.100 personas consultadas en el estudio más reciente, que se llevó a cabo en agosto, solo el 4 por ciento señaló sentirse seguro en la ciudad, el resultado más desfavorable desde 2017.

