Investigan crimen de lideresa social que apareció muerta después de denunciar amenazas por parte de uniformados de la Policía en el Valle del Cauca

Winny Geraldine Luisa Forero Gómez, la joven asesinada en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca. Foto: Archivo particular

Ansermanuevo, un pequeño municipio al norte del departamento de Valle del Cauca, se conmocionó por la noticia del asesinato de Winny Geraldine Luisa Forero Gómez, lideresa social y reconocida activista en pro del turismo y la cultura en el territorio. Sin embargo, su muerte ocurrió en situaciones confusas y existen varias versiones sobre cómo ocurrió.

De acuerdo con El Tiempo, se contempla que, en horas cercanas a la medianoche, se escucharon detonaciones en el sector de Potrero de Gonzaga. Algunos aseguran que la mujer estaba en su vivienda y un hombre armado aprovechó la puerta abierta para dispararle. Otra versión indicó que el asesinato fue perpetrado en vía pública.

Recientemente, W Radio aseguró que la mujer recibió disparos de un hombre en una motocicleta a la entrada de la casa de una amiga. Sin embargo, a pesar de las versiones encontradas, se estableció que fue un tiro en el lado izquierdo del abdomen lo que le quitó la vida a Forero.

Sin embargo, según las denuncias de sus familiares y de medios locales, la mujer tenía conflictos con personas que podrían dar pistas de quién pudo haberle quitado la vida.

Días antes de su asesinato, la mujer hizo público un altercado que tuvo con su jefa de trabajo y agentes de la Policía Nacional en el municipio de Ansermanuevo. Según El Tiempo, la mujer dijo haber sido víctima de maltrato físico, humillaciones y acoso sexual al interior de una estación de la autoridad.

Todo comenzó con un altercado con su superior en el trabajo. Según W Radio, los familiares aseguraron que la mujer habría derribado a Winny de su motocicleta por problemas de tránsito al protestar porque ella se le adelantó en la vía.

“La jefe la tumbó de la moto y ella la amenazó con que la iba a denunciar por abuso laboral, entonces la niña quedó en el piso y la jefe fue a denunciarla primero”, dijo Beatriz Forero Gómez, madre de la asesinada, al medio radial.

De ahí, los agentes de la Policía habrían actuado de forma violenta contra Forero. Cuando los hombres intentaron esposarla, la mujer negó y fue golpeada por los uniformados. Según lo que contó en sus redes sociales, ellos comenzaron a amenazar de muerte a la mujer, diciéndole que la iban a “picar”.

“Me entra utilizando la fuerza bruta donde fui víctima de maltrato físico, acoso sexual. Me dañaron las gafas que tenía porque, según eso, también era ciega y mis gafas eran de 5 mil”, contó la mujer, con vida, por medio de sus redes sociales.

Además, la anterior no fue la única amenaza de muerte que, según ella, los policías le dijeron. “Me grabaron con un iPhone y me decían que mi celular no valía nada a comparación de ese. Me preguntaron que si sabía cómo era que morían ‘los sapos’ y me estaban asfixiando, me dijeron que sabían dónde yo vivía y quién era mi familia, que yo no era nadie a comparación de ellos”, aseveró la joven.

Bryan Forero, su hermano, le dijo a la emisora que la mujer había sido perseguida días antes de su asesinato. “El día anterior al asesinato, mi hermana fue perseguida por el patrullero y ella tuvo que emprender una huía del miedo que tenía de él, logrando llegar a un taller donde la dejaron entrar. El policía le preguntó dónde vivía y la dirección”, expresó el joven.

A pesar de las denuncias, aún no se conoce el vínculo entre lo dicho por Forero en vida y el altercado que tuvo con civiles y agentes de la Policía.

SEGUIR LEYENDO: