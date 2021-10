Histórico jugador del Bayern Munich critica a James Rodríguez: “pienso que la cabeza no funciona... no tiene la concentración”

Soccer Football - DFB Cup - Quarter Final - Bayern Munich v Heidenheim - Allianz Arena, Munich, Germany - April 3, 2019 Bayern Munich's James Rodriguez during the warm up before the match REUTERS/Andreas Gebert DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

Paulo Sergio, jugador brasileño y figura del Bayern Munich entre 1999 y 2002, habló en un foro organizado por la Bundesliga sobre James Rodríguez. Sobre el cual resaltó su talento como jugador, pero sobre quien aseguró que le falta concentración para mantenerse en la elite del fútbol.

El extremo aseguró que James tuvo un destacado paso por el equipo ‘bavaro’ sin embargo no ha sabido aprovechar su potencial:

“Yo he acompañado un poco las noticias de James y tengo una foto con él cuando estaba en Bayern. Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no funciona... no tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años”.

El jugador criticó que el volante colombiano tuviera un partido bueno, el siguiente regular y luego otro malo. Además, para Paulo Sergio el fútbol de Catar no es un lugar donde debería estar el goleador del mundial de Brasil 2014:

“Pero yo sentí que no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, si no, no vas a jugar en alto nivel... James no debería estar en Qatar por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel”.

Por último, el embajador de la Bundesliga habló acerca del fútbol colombiano y como los jugadores jóvenes han ido ganándose espacio en el exterior, comparándolo como el fútbol argentino:

“Colombia ha tenido en los últimos años un buen fútbol. Antes de la pandemia tenía un equipo que jugaba buen fútbol y era muy agresivo, lógico que estos jugadores son de más experiencia y de a poco se abre espacio para los jugadores más jóvenes”.

SIGA LEYENDO: