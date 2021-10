Vicepresidenta de Colombia advierte que Colombia no se puede convertir en “un país sándwich”, ante la crisis en Necoclí

Decenas de migrantes, en su mayoría haitianos, esperan para subir a un bote en dirección a Acandí, Colombia, para cruzar hacia Panamá y seguir hacia el norte, en Necoclí, Colombia. 23 septiembre 2021. REUTERS/Luisa González

Al registrarse un aumento en el número de migrantes que se encuentran represados en Necoclí, al norte del departamento de Antioquia, y toda la emergencia social, económica y política que ha desatado este contexto, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucia Ramírez, liderará una cumbre de cancilleres, el próximo 20 de octubre, en la que se espera la asistencia del secretario de Estado de los EE.UU Antony Blinken, y demás países de la región, para que estos ayuden a brindar garantías a estas personas.

Desde la Casa de Nariño, en su encuentro con los medios, la canciller Ramírez afirmó que la crisis migratoria que se vive en Colombia tiene que ver con la responsabilidad de otros países, pues señaló que: “Ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice ‘yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar’, y así sucesivamente. Pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente”, sostuvo la alta funcionaria.

Y es que el panorama para las más de 20 mil personas que están a la espera de seguir su recorrido por Centroamérica, con el fin de llegar a los Estados Unidos, no es alentador, pues en los últimos días en Necoclí se ha registrado la muerte de algunos migrantes, ya sea por consecuencia de las inclementes condiciones del clima, o porque las embarcaciones se han accidentado.

Es por ello, que la vicepresidente en el encuentro con sus homólogos hará una petición para que los demás países asuman con “corresponsabilidad” esta crisis. “Cada nación tiene que tener la responsabilidad de contener su población para evitar que se conviertan también en migrantes que están recorriendo todo el hemisferio buscando llegar a Estados Unidos”, explicó Ramírez.

Frente al tema, Noticias Caracol consultó al experto internacionalista, Mauricio Jaramillo, quien además es profesor de la Universidad del Rosario, y afirmó que actualmente Colombia es víctima de una estrategia de política exterior en la que solamente habla con gobiernos del mismo contenido ideológico. “Esto es muy costoso porque el tema migratorio requiere del concurso de todos los Estados de la región, se da en gobiernos progresistas, de izquierda o de derecha, y al ideologizar la política exterior, Colombia pierde lados preciosos”, precisó Jaramillo.

Por su parte, Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado, sostuvo que a nivel histórico ningún país puede reaccionar de manera adecuada a un flujo masivo y permanente de migrantes que buscan pasar de un lugar a otro, lo cual lo llevó a evidenciar que “esa es la razón por la cual al Estado colombiano le está quedando tan difícil controlar la situación de frontera, especialmente en la frontera con Panamá”.

En los últimos hechos que se han registrado en Necoclí, las autoridades por aire y tierra están en la búsqueda de seis migrantes que están desaparecidos en el Golfo de Urabá, pues el naufragio de una lancha, cerca de Cabo Tiburón, cerca de la frontera con Panamá, hasta el momento deja tres extranjeros muertos. En esta embarcación viajaban 30 pasajeros cubanos, haitianos y venezolanos.

Ante este suceso, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades para que se investigue la posible omisión del control seguro de la salida de lanchas, o una posible salida de estas de manera clandestina.

“Habíamos advertido y solicitado a la estación de guardacostas de Urabá que se reforzarán las medidas de control, sobre todo por las embarcaciones ilegales que salen en horas de la madrugada para atravesar el golfo de Urabá”, indicó el funcionario.

Por el momento, se conocen cifras alarmantes de esta situación, pues una de las más recientes fue divulgada por Unicef, organización encargada de temas de derechos humanos de los niños en el mundo, la cual evidenció que ya han sido 19.000, los menores que han cruzado este peligroso sendero.

“Unicef está muy preocupado, porque nuestros equipos en terreno, en el área del lado panameño, nos cuentan historias horribles. Estamos viendo que el número de niños que atraviesan el Darién, el cual sigue aumentando, este año ya tiene cifras significativas, pues en total han sido 19,000 los niños que han cruzado esa frontera, una cifra que equivale a los últimos cinco años anteriores”, señaló Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América latina y el Caribe.





