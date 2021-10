Gustavo Petro tendrá la personería jurídica de Colombia Humana en máximo 10 días

En la foto Gustavo Petro, Senador. (Colprensa-Sergio Acero).

El pasado 16 de septiembre, la Corte Constitucional le devolvió al senador, Gustavo Petro, la personería jurídica a su movimiento Colombia Humana con la que participó en alianza con el partido MAIS en las elecciones tanto legislativas como presidenciales del 2018.

Con ponencia del magistrado, Alejandro Linares, 8 votos a favor y uno en contra, el alto tribunal respaldó la tutela que interpuso el político frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la resolución No. 3231 mediante la cual negó el reconocimiento de la personería jurídica a la Colombia Humana porque, según la ley, necesitan sacar al menos 3 % de los votos válidos en las elecciones de Senado.

“Colombia Humana no cumplió con ese requisito, porque en las elecciones de Senado no se presentó oficialmente por firmas, sino con los avales del Mais, ASI y la UP en la Lista Decentes”, aseguró la CNE en su momento. Sin embargo, aclararon en su decisión que si bien Petro superó 3 % del voto total en las elecciones presidenciales, la norma contempla que los votos válidos para alcanzar el reconocimiento se dan en los comicios al Congreso.

Por esa razón, lo sentenciado por el CNE quedó anulado por decisión del alto tribunal que tuvo como argumento el Estatuto de Oposición, pues dejar sin personería al movimiento de Petro sería desconocer las garantías de la oposición en Colombia.

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral tendrá un plazo de diez días para otorgar la personería jurídica a la Colombia Humana, una vez se notifique el fallo este martes, lo que significaría que Petro tenga su partido político el próximo 26 de octubre.

“Excepcionalmente y de forma transitoria, para el caso de las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de la República de marzo de 2022, en el caso de la personería jurídica que deberá ser reconocida por el CNE, esta autoridad deberá inscribir temporalmente los nombres y símbolos originales de Colombia Humana”, señala la decisión.

Gustavo Petro ha intentado obtener la personería desde el 2018, cuando perdió la segunda vuelta contra el presidente Iván Duque. Precisamente, el argumento fue que deberían tener una representación para esos más de 8 millones de votos que logró Petro en la segunda vuelta.

Con el regreso de la Colombia Humana como partido político el Pacto Histórico suma una nueva fuerza electoral para las elecciones al Congreso y a la Presidencia del 2022. De hecho, hace unos días, varios políticos del partido Alianza Verde junto algunos del petrismo emitieron una carta en la que piden unidad para ganar las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

“Los partidos políticos y líderes que integran el Pacto Histórico y líderes del Partido Alianza Verde conscientes de que son más grandes nuestras coincidencias que nuestras diferencias hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores alternativos”, señala el comunicado.

Sin embargo, dos líderes de los verdes, Antanas Mockus y Navarro Wolf emitieron un comunicado en el que aseguran que su camino es estar alineados con la Coalición de la Esperanza y no con el Pacto Histórico. “En el actual escenario ya existe una alianza que representa el pensamiento de izquierda, ese es el Pacto Histórico. Poco nuevo aportaríamos sumándonos a ella”, señalaron.

