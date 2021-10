Con 10 medallas, Colombia cerró una participación destacada en el Abierto de Racquetball en Estados Unidos

Con 10 medallas, Colombia cerró una participación brillante en el Campeonato de Racquetball. Fotos: Comité Olímpico Colombiano

La Selección Colombia completó una participación destacada en el US Open Racquetball 2021, que se celebró del 6 al 10 de octubre en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos. En total fueron 10 medallas las que pudieron cosechar los atletas ‘Cafeteros’ en las diferentes categorías del evento que, para esta edición, cumplía su aniversario número 25.

La delegación nacional estaba compuesta por 25 atletas, quienes dijeron lograron cuatro preseas de doradas, tres de plata y tres de bronce. En este evento participan los jugadores más importantes del mundo, pues corresponde a una de las citas de mayor prestigio en el circuito del Tour Mundial Profesional de este disciplina.

Las medallas de Colombia se repartieron de la siguiente manera:

Oro: Cristina Amaya y María Paz en dobles femenino; Camila Rivero en sencillos 24 open femenino; Diana Angulo en +35C femenino; y Fabián Torres en +35A masculino.

Plata: Duván Torres y Juan Segovia en dobles A; Juan Pablo Rivas y Andrés Ramírez en dobles élite; y Camilo Padilla en sencillos+25B.

Bronce: Fabián y Duván Torres en individual A masculino; Juan Pablo Rivas y Andrés Ramírez en dobles open; y Set Cubillos en masculino individual open.

EL ABC del racquetball :

Este deporte, practicado en las ramas masculina y femenina, es reconocido oficialmente por el Comité Olímpico Internacional. Se practica en una pista totalmente cerrada, con cuatro paredes y un techo, formando una especie de cuadrado. Al igual que con otras disciplinas, los jugadores utilizan una raqueta para golpear una pelota de goma contra las paredes y el techo.

La norma del racquetball indica que la pelota debe tocar la pared frontal, o también llamada frontis, sin dejar que toque más de dos veces el suelo: no importa si esta rebota antes en las paredes laterales. El objetivo es realizar golpes con potencia y precisión para que el adversario no pueda regresarla correctamente, es decir, que la esférica no llegue al frontis o que ‘pique’ en doble oportunidad.

Como se evidenció anteriormente, este se puede jugar, tanto en categoría individual, como en dobles. Las medidas de la cancha de sencillos son de 6,096 metros (ancho) por 12,192 metros (largo).

Medidas de la cancha de racquetball en centímetros. Foto: Racquetbol-Kuepa

En su concepto, esta disciplina es muy similar al squash, sin embargo, tiene algunas diferencias específicas. Una de ellas es, por ejemplo, la medida de las raquetas utilizadas para competir: mientras que una de squash puede llegar a tener una longitud de hasta más de 68 centímetros, una de racquetball no superará más de 55,88 cm.

Otra de las variaciones está en las medidas de las canchas. La medida de ancho no representa un gran cambio, pues en squash es de 6.400 mm; no obstante, el largo sí es más notorio en esta última disciplina, ya que es menor: 9.750 mm.

“En el squash la pelota puede estar en juego durante mucho tiempo antes de conseguir un punto mientras que en el racquetball los puntos no han de durar más de cinco segundos. Así, la potencia y velocidad son mucho más determinantes en el racquetball, debido a su limitación de tiempo, aunque el squash requiere de más resistencia y control al durar mucho más las jugadas”, explicó el portal especializado, ‘Raqueta Racketball’.

