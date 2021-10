Margarita Rosa de Francisco confirma que no será candidata al Senado: “con el reinado me bastó”

Margarita Rosa de Francisco

El pasado 9 de octubre, Gustavo Bolívar compartió, en sus redes sociales, la fotografía del encuentro que se sostuvo con los integrantes del movimiento denominado como Pacto Histórico. La reunión contó con la presencia de simpatizantes como Margarita Rosa de Francisco que, a cambio, recibió críticas por parte de quienes no comparten su forma de pensar. Para algunos internautas, es evidente que, aunque lo niegue, la actriz está interesada en entrar al mundo de la política, sin embargo, de nuevo, la también columnista aseguró que no quiere hacer parte de este tipo de labores. “Con el reinado me bastó”, argumentó.

“En todos los tonos: no quiero ser senadora ni candidata a nada (con el reinado me bastó) ni quiero nunca tener un cargo público en ningún gobierno. Mi compromiso político está en mi independencia como ciudadana y eso es bastante”, escribió la Margarita, recordada por, entre otras cosas, darle vida a ‘La gaviota’, en la clásica novela colombiana, ‘Café con aroma de mujer’.

Margarita Rosa de Francisco

“Esta es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco asiste e interviene en una reunión del Pacto Histórico. Dijo que su conciencia no le permitía seguir en zona de confort mientras el país se caía a pedazos”, reveló el senador Gustavo Bolívar al hablar del encuentro en el que también estuvieron personalidades como Isabel Zuleta, Beto Coral y Claudia Zea. Cuándo hizo pública la imagen del encuentro, el también guionista aseguró que se trató de un ‘viernes de conspiretas’, y que de aquella reunión saldría una ‘noticia bomba’. “Ninguno pidió carne para no contribuir con la deforestación de la Amazonía. Los pitillos son de cartón. Y la Coca-cola es de Warren Buffett el mayor filántropo del mundo. Ha regalado más de 46 mil millones de dólares a las comunidades más pobres”, escribió.

Fue por ello que empezó a circular el rumor de la supuesta participación de la actriz en política, además, fue ella misma la que reposteó la publicación y escribió ‘qué buen parche’. Margarita, en varias ocasiones, ha sido enfática en recalcar que no no está en sus planes llegar a un cargo político.

El polémico encuentro se adelantó en Miami, en donde se encuentra radicado Beto Coral y Alejandro Villanueva, quien salió del país hace unas semanas del país. Al igual que Villanueva, Bolívar también se fue de Colombia recientemente, pues, según comentó, se sintió desprotegido, y no tenía garantías de seguridad. “Ante múltiples amenazas, la persecución a la que estoy sometido, y la negativa de la UNP a prestarme el servicio de protección por fuera de Bogotá, he salido del país. Seguiré mis labores como senador de manera virtual hasta que se den las condiciones para regresar”, manifestó.

Margarita Rosa de Francisco

“No se puede cambiar el gobierno sin cambiar el Congreso. Que la sociedad fuera de verdad representada por la decencia: jóvenes, mujeres, indígenas, afros, intelectuales, por la diversidad de la nación misma Ojalá prospere la iniciativa de Margarita Rosa de Francisco”, escribió Gustavo Petro, precandidato a la presidencia de Colombia del 2022, refiriéndose a la actriz y a su constante activismo en redes en contra de la administración de turno, en cabeza del presidente, Iván Duque.

Por aquellos días, y ante las solicitudes de algunos ciudadanos que la incitaban a participar de la política del país, Margarita sacó a relucir, de nuevo, su participación en reinados de belleza. “Yo creo que proponer esto es fruto de la desesperación que tenemos todos por ver en el Congreso a personas que nos den confianza. Estoy muy lejos de tener la preparación para un cargo de tan alta responsabilidad. Pero hay otros que sí y los vamos a encontrar”, comentó De Francisco en Twitter.

En febrero de este año, de hecho, Margarita trinó, en respuesta al periodista Felipe Zuleta, que la cuestionó por su activismo, que no quería tener nada que ver con el mundo de la política: “Mi apreciado Felipe, desde que fui candidata al Reinado Nacional se me quitaron las ganas de que me elijan para algo. Por eso puedo decir lo que siento cuando veo a Colombia tan desbaratada y saqueada. Si quisiera un cargo público, no estaría haciendo enemigos por aquí”, insistió la también presentadora que ha hecho parte, bajo este rol, de programas de televisión como el reality del Canal Caracol, ‘El Desafío’.





Seguir leyendo: