Luis Fernando Suárez respira: Costa Rica renace y endereza camino en Eliminatorias al Mundial

Luego de las polémicas por las salidas de Manfred Ugalde y Giancarlo González, el técnico colombiano se salió con la suya: Costa Rica derrotó a El Salvador por 2-1, resultado que aligera la tensión entre Suárez, la prensa y aficionados ‘ticos’.

El encuentro comenzó mal para el local, que encajó gol a los once minutos por obra de Jairo Henríquez. Este traspiés obligó a Suárez a mover el equipo, además, la presencia del internacional Keylor Navas brindó seguridad al onceno que se encontraba en horas bajas por los cuestionamientos hacia el entrenador en jornadas previas.

En rueda de prensa ante medios del país ‘tico’, Luis Fernando Suárez, ponderó el mal arranque del equipo y prometió mejoras para los siguientes encuentros:

Con respecto a la seguridad que brindó Navas a la parte posterior del seleccionado costarricense, Suárez no solo brindó un voto de confianza al internacional sino que también consideró que su experiencia puede determinar cambios para el onceno:

Brian Ruiz marcó el empate al minuto 52 y de penal anotó Celso Borges al minuto 58.

Ambos talentos fueron destacados por el estratega colombiano, quien envió un mensaje de agradecimiento a los dos jugadores por superar el cerrojo defensivo de la visita y anotar sendos goles que le permitieron respirar a Costa Rica en la tabla de la Concacaf:

Yo siempre lo he dicho que a veces hay jugadores que te dan un plus y entre todas las situaciones no es solo por la experiencia sino por las vivencias que ellos tienen y como lo reflejan en la cancha. Creo que lo de Brian Ruiz y Celso Borges independientemente de lo que puedan dar en los 90 minutos en la cancha dan liderazgo y un contagio emocional que me parece mucho más importante para los jugadores jóvenes