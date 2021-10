‘Nuevo rico, nuevo pobre’: Carolina Acevedo celebró su cumpleaños con Martín Karpan

Fueron varios los cumpleaños de celebridades que se celebraron este fin de semana su cumpleaños, pues además de la tremenda fiesta que se pegó Lina Tejeiro, la actriz Carolina Acevedo también aprovechó para celebrar sus 39 años y, en esta ocasión, junto a varios de sus más cercanos amigos, incluido el actor argentino Martín Karpan, con quien protagonizó ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

Fueron varias las imágenes compartidas por los mismos actores, las que dejaron en evidencia el festejo de la bogotana en el que se le vio, por supuesto, bastante animada y contenta. Además, lució un ajustado vestido con el cual resaltó la esbelta figura que conserva a su edad.

“Nada más que me guste cumplr años al lado de las personas que quiero y me hacen feliz, es el mejor motivo para verlos y celebrar un nuevo año de mi vida. Gracias por su mensajes, gracias por todo el amor que me dan siempre”, comentó Acevedo.