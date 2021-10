Gobernador del Meta arrolló a ladrones con su camioneta: “no puede ser que maten a alguien por robarle”

Meta

Este viernes se conoció que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, cuando iba manejando su camioneta Villavicencio, se percató de que una mujer estaba siendo víctima de un atraco por lo que decidió arrollar con su camioneta a los ladrones.

“Subí el carro al andén, lo atravesé y me bajé y atendí a la ciudadana que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Seguramente si no se deja robar el bolso después proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarle el bolso”, manifestó el funcionario a Noticias Caracol.

Luego de que atropellara a los atracadores, su equipo de seguridad se enfrentó a estos con armas de fuego pues intentaron huir. En la balacera, los guardaespaldas del gobernador lograron capturar a los delincuentes pero en el cruce de disparos dejaron tres heridos.

En su cuenta de Twitter, ya después de haber protagonizado este hecho, Zuluaga se mantuvo en que tomó la mejor decisión.

“Sé que hay diversas opiniones frente a esto, pero la verdad no pude pasar de largo y ver cómo atracaban a una mujer. Sé que muchos de ustedes harían lo mismo. No puede ser que maten a alguien por robarle un bolso o un celular. No podemos ser indiferentes frente a la delincuencia”, sostuvo.

Zuluaga ya había hecho polémicas declaraciones en agosto del año pasado cuando invitó a la ciudadanía a atropellar a los delincuentes si los sorprendían atracando en la calle.

“Si voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes están cometiendo un delito, yo con mi carro los tumbo y los estrello… Una persona que reaccione cómo reaccionaría yo, a esa persona le ofrecemos apoyo y asesoría jurídica para que pueda hacer valer sus derechos”, dijo hace un año el gobernador.

Lo que pasa con la seguridad en el Meta

Sobre el tema de seguridad en el departamento, antes de que finalice el año serán activadas 100 cámaras de seguridad en los municipios de Granada, San Martín, Fuentedeoro, Lejanías y San Juan Arama, así se anunció durante el primer Consejo de Seguridad Territorial presidido por el secretario de Gobierno del Meta, Carlos Osorio Monroy.

Igualmente, se señaló que se van a intensificar los operativos en lugares estratégicos para identificar a los delincuentes que se mueven en la zona, también se realizarán reuniones interinstitucionales para que las entidades de orden nacional y territorial cumplan su labor social en el territorio.

A largo plazo se solicitó a los municipios el Granada, Acacías, San Martín y Villavicencio presentar al INPEC los lotes para la construcción de las cárceles que permitan reducir el hacinamiento.

Según Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno de Villavicencio, “el hurto de motocicletas tuvo una reducción del 9%, y el hurto de celulares disminuyó 40% en lo que va del 2021; sin embargo, en delitos como el homicidio no hay reducción y violencia intrafamiliar y riñas son delitos que siguen en alza. Tiene que ver con el contexto social de volver a salir. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar fue una situación muy fuerte en tiempo de pandemia”, cita el Periódico del Meta.

Lizano agregó además que de 10 personas capturadas, 8 personas no llegan finalmente a un proceso de condena efectiva, solamente dos de los que son capturados, van a la cárcel. Por otro lado, la alta reincidencia de quienes dejan en libertad, lo que se está viendo es que nuevamente delinquen.

SEGUIR LEYENDO: