Por la muerte de un perrito, Superintendencia de Transporte sancionó con fuerte suma a aerolínea

De acuerdo con la información emitida por la Supertransporte, durante la investigación de la muerte de la mascota de la pasajera María Fernanda Echeverry, en un viaje que cubría la ruta Puerto Asís - Cali, la empresa infringió el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 y el numeral 3.10.3.4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 3 (RAC 3), al prestar el servicio de transporte del perro de nombre “Homero” sin calidad, idoneidad y sin cumplir las obligaciones del transporte. Por lo que la aerolínea será multada con la suma de $52.987.895, equivalente a 58.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ante ello, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que “esta decisión le recuerda a las empresas de todos los modos de transporte que deben velar por la salud de las mascotas de sus usuarios durante los recorridos. Continuaremos acompañando a los viajeros desde la prevención y promoción con el fin de velar por sus derechos e informar sus deberes a la hora de emprender cualquier viaje”.

Por otro lado, en la caso de la figura de persona natural, en la que se relaciona el caso de la muerte de esta mascota, la entidad señaló que la empresa se encuentra responsable de no suministrar al usuario la información a la que legalmente estaba obligada al momento de vender el tiquete, pues no indicó que para transportar a su mascota requería llevar un guacal.

La sanción impuesta por esta Superintendencia es de $11.197.387 equivalentes a 12,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sin embargo, en este comunicado por la Superintendencia de Transporte también se dio a conocer la multa para la empresas Aerocafeteros y Velotax, por también incumplir las normas del transporte de mascotas, pues según la entidad, estas empresas también presentaron caso de muerte de caninos durante el transporte de estos.

“El segundo caso fue de la mascota de nombre “Paris”, que era transportada por Aerocafeteros S.A. y el tercero, fue por lo sucedido con dos perros que fueron transportados por Velotax”, informó la entidad regulatoria.

La denuncia sobre la muerte de ‘Homero ’

El pasado 14 de enero, María Fernanda Echeverry denunció en su cuenta de Instagram que la aerolínea Easyfly le entregó a su perro muerto, después de un viaje que hizo de Puerto Asís a la ciudad de Cali.

Ante la denuncia, la Fiscalía General de la Nación anunció que investiga si en la muerte de ‘Homero’, como se llamaba la mascota, hubo algún delito. Además, recordó a las empresas transportadoras la obligación legal de garantizar la vida, integridad física y emocional de animales y familias que utilizan sus servicios.

La mujer relató, en su publicación en la red social, que ella compró el tiquete “aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito (en cabina)”, pero que, al llegar al aeropuerto de Puerto Asís, le dijeron que debía enviarlo por bodega.

Echeverry relató que no le dieron justificación para evitar que viajaran juntos. “Jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa sin aclarar me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota (me habían dicho que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debía ir en bodega), les insistí que lo dejaran viajar junto conmigo, les insistí y les insistí pero fue NO rotundo”, afirmó la mujer.

Ante la amenaza de perder el vuelo, ella aceptó y le exigió a Easyfly que lo ubicaran cómodamente, pero, al llegar a Cali, encontró a Homero muerto. “Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, además, según un video que compartió en sus historias de Instagram, el guacal del animal estaba envuelto en una bolsa.

En su momento, la aerolínea emitió un comunicado de prensa en el que afirmó que la mujer no presentó la documentación requerida para el transporte de Homero en la cabina, “que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas, en razón a lo cual la compañía ofreció a la pasajera, la opción de transportarlo en la bodega del avión en un guacal, como procede en estos casos”.





