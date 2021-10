“Que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que fue mentira”: Magistrada de la JEP sobre los 6.402 falsos positivos

A woman places a rubber boot on posters with the faces of victims during a symbolic protest to commemorate the more than 6,400 people who were reportedly killed by the army in 'false positive' cases during the war against FARC rebels, in Bogota, Colombia August 30, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este martes la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz, le habría dado una respuesta a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, diciendo que no “es mentira” que entre 2002 y 2008 se presentaron 6.402 casos de falsos positivos en el país.

“Cada uno de ustedes sabe perfectamente qué pasó, o algunos todavía no saben. Que lo sepan los vecinos, que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que fue mentira. Porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos, esto no es mentira”, aseguró Díaz en un encuentro de paz organizado por la Comisión de la Verdad.

Este pronunciamiento realizado por parte de la magistrada del tribunal de paz durante un encuentro de reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, coincide con las declaraciones entregadas por parte de la precandidata presidencial quien aseguró este fin de semana que la cifra de los falsos positivos es un invento de la izquierda.

“La izquierda necesita crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos. Pero el presidente de la JEP no pública la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida por este país”, señaló Cabal en un foro de precandidatos del partido de Gobierno.

Ante estas infortunadas declaraciones se generó una ola de indignación por parte de algunas víctimas de este crimen que recoge los asesinatos cometidos contra civiles por parte del Ejército Nacional para presentarlos como bajas en combate y sectores de la sociedad quienes calificaron de “indignante” el desconocimiento de estos casos que han sido priorizados por su gravedad.

Dentro de las personas que rechazaron la declaraciones de la congresista levantó su voz Bertina Badillo, familiar de dos víctimas de falsos positivos, que las que reclaman son madres que han tenido un vientre que “derramó sangre en esta nación y duele”.

“Me causó impresión que saliera la senadora María Fernanda Cabal diciendo que las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, reconocidas por la nación, son una mentira. Le digo a la senadora y al país que los más de 6.400 casos no son una mentira. Le digo ante sus palabras en las que aseguró ‘que eso era una mentira de la izquierda’ que en mi nombre y el de mi familia no soy de derecha ni de izquierda. Yo levanto mi voz como madre”, aseveró Badillo en el encuentro.

Por último, señaló que los generales tendrán que asumir su juicio ante el tribunal de paz por estos crímenes que fueron cometidos en su mayoría en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante la política de seguridad democrática, a quienes les aseguró que irrespetaron los símbolos patrios que tanto defienden.

“¿Será que el general Montoya, el general González Peña, no conocen los símbolos patrios? ¿Será que no conocen, en el escudo que portan muy orgullosamente, que ahí dice Dios y Patria? Porque si no lo conocen yo se los digo, la palabra Dios se refiere a un ser divino que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es verdad y gobierna el reino de los hombres. La palabra patria se refiere, generales, a todo nacido en una tierra que se hace nación y que es libre. Eso es Dios y Patria, ustedes no son Dios y no han hecho nada por la patria”, concluyó Badillo.

