‘Masterchef’: ‘Pity’ Camacho contó por qué los participantes no suelen tener contacto con los jurados

Aunque Marbelle se convirtió en la eliminada del pasado domingo en ‘Masterchef Celebrity Colombia’, hay una gran cantidad de espectadores que todavía lamenta la salida de Carlos ‘Pity’ Camacho, quien abandonó la competencia en el capítulo del domingo 26 de septiembre.

De hecho, en una reciente entrevista que brindó el afamado actor para el programa ‘Bravíssimo’, del canal CityTV, recordó su paso por el programa y entregó algunos datos que pocos seguidores del show conocían.

Por ejemplo, comentó que aunque se podría percibir lo contrario, es muy poco el contacto que tienen las celebridades con los tres chefs que califican sus platos y, por supuesto, explicó las razones.

“En el reality show casi no tenemos contacto con ellos (Nicolás de Zubiría, Chris Carpentier y Jorge Rausch), en realidad, nada aparte de cuando ellos llegan a la cocina o lo que ustedes ven en el set. Lo hacen a propósito y eso me parece que está bien, porque no se trata de que unos tengan más cariño que otros y que los espectadores puedan pensar que eso influye en las decisiones”, explicó ‘Pity’ Camacho.